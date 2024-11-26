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Як автоматично отримати статус УБД — всі подробиці

26 листопада 2024 08:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Як отримати статус УБД автоматично — покрокова інструкція
Українські військові. Фото: Reuters
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Статус учасника бойових дій (УБД) надається в автоматичному режимі особам, які брали участь у виконанні бойових, службових, спеціальних завдань у районах ведення воєнних чи бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, незалежно від тривалості виконання таких завдань. Проте, ця опція доступна не всім і потрібно зважати на деякі законодавчі нюанси.

Про це повідомив Омбудсман України Дмитро Лубінець

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Кому автоматично надають статус УБД

Статус учасника бойових дій автоматично надають військовослужбовцям Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Крім того, такий статус надають поліцейським, військовослужбовцям Міністерства внутрішніх справ України, а також особам рядового і начальницького складу цивільного захисту (Державна служба України з надзвичайних ситуацій), Державної кримінально-виконавчої служби України, Державного бюро розслідувань, особам начальницького складу Національного антикорупційного бюро України.

Хто не може отримати статус УБД автоматично

Однак є виняток! З огляду на специфіку діяльності Служби безпеки України та розвідувальних органів України, на військовослужбовців СБУ та осіб, які входять до складу розвідувальних органів, дія автоматичного режиму набуття статусу УБД не розповсюджується, і процедура отримання цим категоріям вказаного статусу залишається незмінною.

Які підстави та умови мають бути дотримані для статусу УБД

Підставою для надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни є відомості, що підтверджують виконання особою бойових службових чи спеціальних  завдань у районах ведення воєнних та бойових дій або на тимчасово окупованих територіях у період воєнного стану під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Умовою внесення до Реєстру цих відомостей є початок виконання особою бойового наказу розпорядження або службового (спеціального) завдання.

Хто вносить відомості до Єдиного державного реєстру ветеранів війни

Протягом 5 днів уповноважена особа військової частини повинна внести підтверджуючі дані до відповідного реєстру. Це стосується військовослужбовців (осіб рядового та начальницького складу, поліцейських), які виконували бойові (службові або спеціальні) завдання, або тих, хто прибув для їх виконання у районах ведення бойових (воєнних) дій.

Якщо з певних причин дані не можуть бути внесені до реєстру в зазначений 5-денний термін, уповноважена особа передає їх відповідно до нормативних актів державних органів (МО, МВС тощо).

Ці дані надсилаються до уповноваженої особи комісії чи відповідального підрозділу, які повинні зареєструвати їх у системі протягом 5 днів після отримання.

Результат автоматичного надання статусу УБД

Статус учасника бойових дій вважається присвоєним автоматично, якщо в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни з'явився відповідний запис.

Повідомлення про набуття статусу надсилається реєстром:

  • безпосередньо особі, яка отримала статус УБД (за умови наявності електронної пошти у реєстрі);
  • через електронний кабінет для інформування про зміни статусу (за умови зазначення електронної адреси в реєстрі).

Нагадаємо, громадяни зі статусом УБД мають низку пільг, які гарантує держава. 

Також трапляються випадки, коли військовим можуть відмовити у наданні статусу УБД — які діяти в таких ситуаціях.

Дія учасник бойових дій УБД військовослужбовці українські військові

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