Как получить статус УБД автоматически — пошаговая инструкция

Украинские военные. Фото: Reuters

Статус участника боевых действий (УБД) предоставляется в автоматическом режиме лицам, принимавшим участие в выполнении боевых, служебных, специальных задач в районах ведения военных или боевых действий или на временно оккупированных территориях, независимо от продолжительности выполнения таких задач. Однако, эта опция доступна не всем и нужно учитывать некоторые законодательные нюансы.

Об этом сообщил Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец.

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Кому автоматически предоставляют статус УБД

Статус участника боевых действий автоматически предоставляется военнослужащим Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Кроме того, такой статус предоставляют полицейским, военнослужащим Министерства внутренних дел Украины, а также лицам рядового и начальствующего состава гражданской защиты (Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям), Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, Государственного бюро расследований, лицам начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро Украины.

Кто не может получить статус УБД автоматически

Однако есть исключение! Учитывая специфику деятельности Службы безопасности Украины и разведывательных органов Украины, военнослужащих СБУ и лиц, входящих в состав разведывательных органов, действие автоматического режима обретения статуса УБД не распространяется, и процедура получения этим категориям указанного статуса остается неизменной.

Какие основания и условия должны соблюдаться для статуса УБД

Основанием для предоставления в автоматическом режиме статуса участника боевых действий средствами Единого государственного реестра ветеранов войны являются сведения, подтверждающие выполнение лицом боевых служебных или специальных задач в районах ведения военных и боевых действий или на временно оккупированных территориях в период военного положения при непосредственном участии в мероприятиях , необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины

Условием внесения в Реестр этих сведений есть начало выполнения лицом боевого приказа распоряжения или служебного (специального) задания.

Кто вносит сведения в Единый государственный реестр ветеранов войны

В течение 5 дней уполномоченное лицо воинской части должно внести подтверждающие данные в соответствующий реестр. Это касается военнослужащих (лиц рядового и начальствующего состава, полицейских), выполнявших боевые (служебные или специальные) задания, или прибывших для их выполнения в районах ведения боевых (военных) действий.

Если по определенным причинам данные не могут быть внесены в реестр в указанный 5-дневный срок, уполномоченное лицо передает их в соответствии с нормативными актами государственных органов (МО, МВД и т.п.).

Эти данные направляются в уполномоченное лицо комиссии или ответственного подразделения, которые должны зарегистрировать их в системе в течение 5 дней после получения.

Результат автоматического предоставления статуса УБД

Статус участника боевых действий считается присвоенным автоматически, если в Едином государственном реестре ветеранов войны появилась соответствующая запись.

Сообщение о приобретении статуса посылается реестром:

непосредственно лицу, получившему статус УБД (при условии наличия электронной почты в реестре);

через электронный кабинет для информирования об изменениях статуса (при условии указания электронного адреса в реестре).

Напомним, граждане со статусом УБД имеют ряд льгот, гарантированных государством.

Также бывают случаи, когда военным могут отказать в предоставлении статуса УБД, которые действуют в таких ситуациях.