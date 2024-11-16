Контакт з ЗСУ для іноземців — як оформлюють та основні правила набору

Військовослужбовці на фронті. Фото ілюстративне: Reuters

Іноземці та особи без громадянства можуть долучитися до лав Збройних сил України за контрактом. Встановлені чіткі критерії відбору таких осіб та порядок медичного обстеження.

Про це йдеться в указі Президента України "Про Положення про проходження військової служби у Збройних силах України іноземцями та особами без громадянства".

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Відбір іноземців та осіб без громадянства проводять військові частини та військові комісаріати. Там беруть до уваги їх попередній досвід проходження військової служби, спеціальність та освіта.

Якщо у іноземця відсутній бойовий досвід, то після прийняття його на військову службу вони обов'язково проходять навчання у частинах чи центрах підготовки, щоб отримати відповідну військово-облікову спеціальність.

Загалом є такі етапи відбору іноземців на військову службу за контрактом ЗСУ:

попереднє вивчення особистих якостей іноземців до прийняття на військову службу;

направлення іноземців до командирів військових частин для отримання письмової згоди (за необхідності);

медичне обстеження іноземців;

професійно-психологічний відбір іноземців;

перевірка відомостей, поданих іноземцями у порядку, визначеному цим Положенням;

оформлення особових справ іноземців;

направлення іноземців до військових частин для подальшого прийняття на військову службу.

Іноземці мають подати до військкоматів за місцем проживання відповідну заяву про бажання підписати контракт із ЗСУ, а також за встановленою формою письмову згоду на збір та обробку персональних даних. Якщо виникає потреба, то додається також письмова згода на перевірку поданих відомостей.

Надалі іноземцям проводять медичне обстеження військово-лікарські комісії відповідного військового комісаріату. У разі успішного проходження відбору на військову службу, на іноземця заводять особову справу.

Що входить до особової справи іноземця, який бажає підписати контракт із ЗСУ

Довідка військово-лікарської комісії про придатність до проходження військової служби;

картка професійного відбору іноземця за формою, визначеною Міністерством оборони України;

довідка про результати перевірки поданих іноземцем відомостей;

копія дійсного паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

інформація про склад сім'ї або близьких осіб іноземця.

Після оформлення особової справи іноземця направляють з приписом від військового комісаріату до військових частин, які мають відповідати письмовим згодам. Там у нього перевірять рівень фізичної підготовки, а потім вже остаточно оформлять контракт про проходження іноземцями відповідного виду військової служби у Збройних силах України.

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