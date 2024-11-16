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Як беруть іноземців на військову службу за контрактом — правила

16 листопада 2024 17:49
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Контакт з ЗСУ для іноземців — як оформлюють та основні правила набору
Військовослужбовці на фронті. Фото ілюстративне: Reuters
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Іноземці та особи без громадянства можуть долучитися до лав Збройних сил України за контрактом. Встановлені чіткі критерії відбору таких осіб та порядок медичного обстеження.

Про це йдеться в указі Президента України "Про Положення про проходження військової служби у Збройних силах України іноземцями та особами без громадянства".

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Відбір іноземців та осіб без громадянства проводять військові частини та військові комісаріати. Там беруть до уваги їх попередній досвід проходження військової служби, спеціальність та освіта.

Якщо у іноземця відсутній бойовий досвід, то після прийняття його на військову службу вони обов'язково проходять навчання у частинах чи центрах підготовки, щоб отримати відповідну військово-облікову спеціальність. 

Загалом є такі етапи відбору іноземців на військову службу за контрактом ЗСУ:

  • попереднє вивчення особистих якостей іноземців до прийняття на військову службу;
  • направлення іноземців до командирів військових частин для отримання письмової згоди (за необхідності);
  • медичне обстеження іноземців;
  • професійно-психологічний відбір іноземців;
  • перевірка відомостей, поданих іноземцями у порядку, визначеному цим Положенням;
  • оформлення особових справ іноземців;
  • направлення іноземців до військових частин для подальшого прийняття на військову службу.

Іноземці мають подати до військкоматів за місцем проживання відповідну заяву про бажання підписати контракт із ЗСУ, а також за встановленою формою письмову згоду на збір та обробку персональних даних. Якщо виникає потреба, то додається також письмова згода на перевірку поданих відомостей. 

Надалі іноземцям проводять медичне обстеження військово-лікарські комісії відповідного військового комісаріату. У разі успішного проходження відбору на військову службу, на іноземця заводять особову справу.

Що входить до особової справи іноземця, який бажає підписати контракт із ЗСУ

  • Довідка військово-лікарської комісії про придатність до проходження військової служби;
  • картка професійного відбору іноземця за формою, визначеною Міністерством оборони України;
  • довідка про результати перевірки поданих іноземцем відомостей;
  • копія дійсного паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
  • інформація про склад сім'ї або близьких осіб іноземця.

Після оформлення особової справи іноземця направляють з приписом від військового комісаріату до військових частин, які мають відповідати письмовим згодам. Там у нього перевірять рівень фізичної підготовки, а потім вже остаточно оформлять контракт про проходження іноземцями відповідного виду військової служби у Збройних силах України.

Нагадаємо, ми писали скільки виплачують військовозобов'язаним українцям при укладанні першого контракту.

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ЗСУ іноземець документи контракт військова служба

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