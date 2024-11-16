Контакт с ВСУ для иностранцев — как оформляют и основные правила набора

Как берут иностранцев на военную службу по контракту — правила
Иностранцы и лица без гражданства могут присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины по контракту. Установлены четкие критерии отбора лиц и порядок медицинского обследования.
Об этом говорится в указе Президента Украины "О Положении о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины иностранцами и лицами без гражданства".
Каков порядок отбора иностранцев на военную службу по контракту
Отбор иностранцев и лиц без гражданства производят воинские части и военные комиссариаты. Там принимают во внимание их опыт прохождения военной службы, специальность и образование.
Если у иностранца отсутствует боевой опыт, после принятия его на военную службу они обязательно проходят обучение в частях или центрах подготовки, чтобы получить соответствующую военно-учетную специальность.
В целом есть следующие этапы отбора иностранцев на военную службу по контракту ВСУ:
- предварительное изучение личностных качеств иностранцев до принятия на военную службу;
- направление иностранцев в командиров воинских частей для получения письменного согласия (при необходимости);
- медицинское обследование иностранцев;
- профессионально-психологический отбор иностранцев;
- проверка сведений, представленных иностранцами в порядке, определенном настоящим Положением;
- оформление личных дел иностранцев;
- направление иностранцев в воинские части для дальнейшего принятия на военную службу.
Иностранцы должны подать военкоматам по месту жительства соответствующее заявление о желании подписать контракт с ВСУ, а также по установленной форме письменное согласие на сбор и обработку персональных данных. В случае необходимости добавляется также письменное согласие на проверку поданных сведений.
В дальнейшем иностранцам проводят медицинское обследование военно-врачебные комиссии соответствующего военного комиссариата. В случае успешного прохождения отбора на военную службу на иностранца заводят личное дело.
Что входит в личное дело иностранца, желающего подписать контракт с ВСУ
- Справка военно-врачебной комиссии о пригодности к прохождению военной службы;
- карточка профессионального отбора иностранца по форме, определенной Министерством обороны Украины;
- справка о результатах проверки поданных иностранцем сведений;
- копия действительного паспортного документа иностранца или документа, удостоверяющего личность без гражданства;
- информация о составе семьи или близких лиц иностранца.
После оформления личного дела иностранца направляют с предписанием от военного комиссариата в воинские части, которые должны соответствовать письменным согласиям. Там у него проверят уровень физической подготовки, а затем окончательно оформят контракт о прохождении иностранцами соответствующего вида военной службы в Вооруженных силах Украины.
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