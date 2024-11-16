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Как берут иностранцев на военную службу по контракту — правила

16 ноября 2024 17:49
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Контакт с ВСУ для иностранцев — как оформляют и основные правила набора
Военнослужащие на фронте. Фото иллюстративный: Reuters
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Иностранцы и лица без гражданства могут присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины по контракту. Установлены четкие критерии отбора лиц и порядок медицинского обследования.

Об этом говорится в указе Президента Украины "О Положении о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины иностранцами и лицами без гражданства".

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Каков порядок отбора иностранцев на военную службу по контракту

Отбор иностранцев и лиц без гражданства производят воинские части и военные комиссариаты. Там принимают во внимание их опыт прохождения военной службы, специальность и образование.

Если у иностранца отсутствует боевой опыт, после принятия его на военную службу они обязательно проходят обучение в частях или центрах подготовки, чтобы получить соответствующую военно-учетную специальность.

В целом есть следующие этапы отбора иностранцев на военную службу по контракту ВСУ:

  • предварительное изучение личностных качеств иностранцев до принятия на военную службу;
  • направление иностранцев в командиров воинских частей для получения письменного согласия (при необходимости);
  • медицинское обследование иностранцев;
  • профессионально-психологический отбор иностранцев;
  • проверка сведений, представленных иностранцами в порядке, определенном настоящим Положением;
  • оформление личных дел иностранцев;
  • направление иностранцев в воинские части для дальнейшего принятия на военную службу.

Иностранцы должны подать военкоматам по месту жительства соответствующее заявление о желании подписать контракт с ВСУ, а также по установленной форме письменное согласие на сбор и обработку персональных данных. В случае необходимости добавляется также письменное согласие на проверку поданных сведений.

В дальнейшем иностранцам проводят медицинское обследование военно-врачебные комиссии соответствующего военного комиссариата. В случае успешного прохождения отбора на военную службу на иностранца заводят личное дело.

Что входит в личное дело иностранца, желающего подписать контракт с ВСУ

  • Справка военно-врачебной комиссии о пригодности к прохождению военной службы;
  • карточка профессионального отбора иностранца по форме, определенной Министерством обороны Украины;
  • справка о результатах проверки поданных иностранцем сведений;
  • копия действительного паспортного документа иностранца или документа, удостоверяющего личность без гражданства;
  • информация о составе семьи или близких лиц иностранца.

После оформления личного дела иностранца направляют с предписанием от военного комиссариата в воинские части, которые должны соответствовать письменным согласиям. Там у него проверят уровень физической подготовки, а затем окончательно оформят контракт о прохождении иностранцами соответствующего вида военной службы в Вооруженных силах Украины.

Напомним, мы писали сколько выплачивают военнообязанным украинцам при заключении первого контракта.

Также спикер ГПСУ Андрей Демченко объяснял, как происходит пропуск за границу лиц с двойным гражданством.

ВСУ иностранец документы контракт военная служба

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