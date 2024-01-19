Адвокат пояснив українцям, як дізнатися, чи є ви у реєстрі призовників

Електронний реєстр військовозобов'язаних в Україні. Колаж Новини.LIVE

Як відомо, в Україні після початку повномасштабної війни запрацював електронний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів "Оберіг". На кінець 2023 року інформацію в ньому наповнили й верифікували на 90%. Наразі в українців є можливість дізнатися, чи перебувають вони в реєстрі.

Як це зробити, пояснив адвокат Роман Сімутін. За його словами, це можна зробити через інформаційні системи Мінцифри.

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"Плюс у тому, що для цього не треба фізично йти до офісу ТЦК та СП", — сказав Сімутін.

Так, в оновленій ст. 9 ЗУ "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів" визначили, що вказані особи мають право отримувати інформацію про своє включення (невключення) до реєстру та відомості про себе, внесені до реєстру, у тому числі через Електронний кабінет — персональний кабінет (захищений відокремлений веб-сервіс).

Закон також доповнили ст. 14-1 "Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста".

Після того, як особа пройшла електронну ідентифікацію у персональному електронному кабінеті, їй надається доступ до інформації про власні персональні та службові дані, а також до певних послуг.

Як підкреслив адвокат, електронна ідентифікація особи здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису чи інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу.

Доступ до реєстру для громадян буде можливий через мобільний застосунок "Дія" — в режимі онлайн можна буде подати відомості про себе до ТЦК, а також перевірити, чи внесені ваші дані до реєстру.

Мобільний застосунок "Дія". Фото: google.com

Варто додати, що за законом людина має право подати заяву до ТЦК на видалення з реєстру неправдивої інформації або на додавання тих відомостей, яких у реєстрі немає. Також призовник, військовозобов’язаний, резервіст може ініціювати проведення перевірки щодо правдивості даних у реєстрі.

Раніше ми писали, коли в Україні запрацює електронний кабінет військовозобов'язаного.

Нагадаємо, ми повідомляли, як працює реєстр військовозобов'язаних "Оберіг".

Також ми інформували, які нові дані вноситимуть до реєстру військовозобов'язаних.