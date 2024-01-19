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Як дізнатися, чи є ви у реєстрі військовозобов'язаних — адвокат пояснив українцям

19 січня 2024 22:43
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Адвокат пояснив українцям, як дізнатися, чи є ви у реєстрі призовників
Електронний реєстр військовозобов'язаних в Україні. Колаж Новини.LIVE
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Як відомо, в Україні після початку повномасштабної війни запрацював електронний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів "Оберіг". На кінець 2023 року інформацію в ньому наповнили й верифікували на 90%. Наразі в українців є можливість дізнатися, чи перебувають вони в реєстрі. 

Як це зробити, пояснив адвокат Роман Сімутін. За його словами, це можна зробити через інформаційні системи Мінцифри. 

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"Плюс у тому, що для цього не треба фізично йти до офісу ТЦК та СП", — сказав Сімутін.

Так, в оновленій ст. 9 ЗУ "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів" визначили, що вказані особи мають право отримувати інформацію про своє включення (невключення) до реєстру та відомості про себе, внесені до реєстру, у тому числі через Електронний кабінет — персональний кабінет (захищений відокремлений веб-сервіс). 

Закон також доповнили ст. 14-1 "Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста".

Після того, як особа пройшла електронну ідентифікацію у персональному електронному кабінеті, їй надається доступ до інформації про власні персональні та службові дані, а також до певних послуг.

Як підкреслив адвокат, електронна ідентифікація особи здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису чи інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу.

Доступ до реєстру для громадян буде можливий через мобільний застосунок "Дія" — в режимі онлайн можна буде подати відомості про себе до ТЦК, а також перевірити, чи внесені ваші дані до реєстру.

 

Як дізнатися, чи є ви у реєстрі військовозобов'язаних — адвокат пояснив українцям
Мобільний застосунок "Дія". Фото: google.com

Варто додати, що за законом людина має право подати заяву до ТЦК на видалення з реєстру неправдивої інформації або на додавання тих відомостей, яких у реєстрі немає. Також призовник, військовозобов’язаний, резервіст може ініціювати проведення перевірки щодо правдивості даних у реєстрі.

Раніше ми писали, коли в Україні запрацює електронний кабінет військовозобов'язаного. 

Нагадаємо, ми повідомляли, як працює реєстр військовозобов'язаних "Оберіг".

Також ми інформували, які нові дані вноситимуть до реєстру військовозобов'язаних.

війна
Україна
реєстр
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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