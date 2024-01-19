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Как узнать, есть ли вы в реестре военнообязанных — адвокат объяснил украинцам

19 января 2024 22:43
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Адвокат объяснил украинцам, как узнать, есть ли вы в реестре призывников
Электронный реестр военнообязанных в Украине. Коллаж Новини.LIVE
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Как известно, в Украине после начала полномасштабной войны заработал электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". К концу 2023 года информацию в нем наполнили и верифицировали на 90%. Сейчас у украинцев есть возможность узнать, находятся ли они в реестре.

Как это сделать, объяснил адвокат Роман Симутин. По его словам, это можно сделать через информационные системы Минцифры.

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"Плюс в том, что для этого не нужно физически идти в офис ТЦК и СП", — сказал Симутин.

Так, в обновленной ст. 9 ЗУ "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов" определили, что указанные лица вправе получать информацию о своем включении (невключении) в реестр и сведения о себе, внесенные в реестр, в том числе через Электронный кабинет — персональный кабинет (защищенный отдельный веб-сервис).

Закон также дополнили ст. 14-1 "Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста".

После того, как лицо прошло электронную идентификацию в персональном электронном кабинете, ему предоставляется доступ к информации о собственных персональных и служебных данных, а также к определенным услугам.

Как подчеркнул адвокат, электронная идентификация лица осуществляется с использованием квалифицированной электронной подписи или других средств электронной идентификации, позволяющих однозначно установить личность.

Доступ к реестру для граждан будет возможен через мобильное приложение "Дія" — в режиме онлайн можно будет подать сведения о себе в ТЦК, а также проверить, внесены ли ваши данные в реестр.

 

Как узнать, есть ли вы в реестре военнообязанных — адвокат объяснил украинцам
Мобильное приложение "Дія". Фото: google.com

Следует добавить, что по закону человек имеет право подать заявление в ТЦК на удаление из реестра ложной информации или добавление тех сведений, которых в реестре нет. Также призывник, военнообязанный, резервист может инициировать проведение проверки правдивости данных в реестре.

Раньше мы писали, когда в Украине заработает электронный кабинет военнообязанного.

Напомним, мы сообщали, как работает реестр военнообязанных "Оберіг".

Также мы информировали, какие новые данные будут вноситься в реестр военнообязанных.

война
Украина
реестр
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные

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