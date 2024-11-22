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Як долучитися до ЗСУ через Lobby X — інструкція та переваги

22 листопада 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в ЗСУ через Lobby X — як самому обрати військову спеціальність
Центр рекрутингу. Фото: Мілітарний
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Громадяни України можуть самостійно обрати вакансії у лавах Збройних сил України. Є можливість розглянути як бойові спеціальності, так і тилові, наприклад у штабі чи логістиці. Це можливо через соціальне підприємство для рекрутингу Lobby X.

Як самостійно обрати спеціальність у ЗСУ через Lobby X та які переваги від рекрутингу отримає військовозобов'язаний — читайте далі на Новини.LIVE.

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Що таке Lobby X

Lobby X — соціальне підприємство, що рекрутує вмотивованих людей до сектору змін та Сил оборони. Громадяни можуть самостійно розглянути, які вакансії пропонують Сили оборони, та обрати для себе ту, яка найбільше підходить відповідно до навичок та досвіду. 

Як переглянути вакансії на Lobby X

Відвідайте сайт Lobby X і скористайтеся фільтрами за родами військ та спеціальностями, щоб знайти вакансії, які вам підходять.

Як обрати спеціальність в ЗСУ
Поділ спеціальностей за родом військ, тощо. Фото: скриншот

Оберіть вакансію та позицію в бажаному підрозділі, враховуючи ваші навички, стан здоров’я та побажання щодо нової військової спеціальності.

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Який вигляд мають вакансії від бригад. Фото: скриншот

Створіть резюме або короткий опис про себе, вказавши контактну інформацію. Для допомоги у підготовці резюме скористайтеся рекомендаціями за посиланням.

Відправте своє резюме або інформацію про себе відповідно до інструкцій, зазначених в описі вакансії. Ваші дані будуть передані безпосередньо представникам підрозділу, який розглядає цю вакансію. Очікуйте зворотного зв’язку. Кандидати, які відповідають вимогам, будуть запрошені на співбесіду. У разі успішного проходження співбесіди представник підрозділу буде супроводжувати вас на всіх подальших етапах.

Вакансія ЗСУ для кухаря
Приклад вакансії. Фото: скриншот

Як довго триває розгляд заявки на вакансію в ЗСУ

Термін розгляду заявок триває близько 2–6 тижнів. Щоб збільшити шанси на призов, рекомендовано подавати заявки на всі вакансії, які відповідають вашим навичкам, стану здоров’я або інтересам у здобутті нової військової спеціальності.

Якщо в громадянина відсутній досвід військової служби протягом останніх 10 років, то його відправляють до Навчального центру для проходження БЗВП. Після завершення навчання — до військового підрозділу згідно рекомендаційного листа та зарахування до складу відповідної військової частини.

Які переваги від рекрутингу через Lobby X

Lobby X співпрацює безпосередньо з підрозділами, які пропонують вакансії. Це гарантує, що всі опубліковані вакансії є актуальними та відповідають реальним потребам. Заявку зацікавленого громадянина розглядатимуть виключно в межах обраної вакансії. Інформація передається безпосередньо командирам підрозділу, що забезпечує цілеспрямований і точний процес відбору.

На платформі доступні вакансії як для тилових, так і для бойових посад. Громадянин може обрати конкретну спеціалізацію та підрозділ, який вас цікавить.

Військові командири, які співпрацюють із нами, беруть на себе відповідальність за організацію процесу мобілізації, підписання контракту або переведення саме до їхнього підрозділу на обрану посаду. Призов до ЗСУ (включаючи Сухопутні війська, Повітряні сили, Військово-морські сили, Сили ТрО, ССО, ДШВ, Сили логістики, Медичні сили та інші) відбувається за узгодженою процедурою. Призов до інших військових формувань, таких як НГУ, СБУ, ГУР чи Нацполіція, регулюється відповідними структурами.

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