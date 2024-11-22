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Как присоединиться к ВСУ через Lobby X — правила и преимущества

22 ноября 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в ВСУ через Lobby X — как самому выбрать военную специальность
Центр рекрутинга. Фото: Мілітарний
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Граждане Украины могут самостоятельно выбрать вакансии в рядах Вооруженных сил Украины. Есть возможность рассмотреть как боевые специальности, так и тыловые, например в штабе или логистике. Это возможно через социальное предприятие для рекрутинга Lobby X.

Как самостоятельно выбрать специальность в ВСУ через Lobby X и какие преимущества от рекрутинга получит военнообязанный, читайте дальше на Новини.LIVE.

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Что такое Lobby X

Lobby X — социальное предприятие, которое рекрутирует мотивированных людей в сектор перемен и сил обороны. Граждане могут самостоятельно рассмотреть, какие вакансии предлагают Силы обороны, и выбрать для себя наиболее подходящую в соответствии с навыками и опытом.

Как просмотреть вакансии на Lobby X

Посетите сайт Lobby X и воспользуйтесь фильтрами по родам войск и специальностям, чтобы найти подходящие вакансии.

Как выбрать специальность в ВСУ
Разделение специальностей по роду войск и т.д. Фото: скриншот

Выберите вакансию и позицию в желаемом подразделении, учитывая ваши навыки, состояние здоровья и пожелания новой военной специальности.

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Как выглядят вакансии от бригад. Фото: скриншот

Создайте резюме или краткое описание о себе, указав контактную информацию. Для помощи в подготовке резюме воспользуйтесь рекомендациями по ссылке.

Отправьте свое резюме или информацию о себе в соответствии с инструкциями, указанными в описании вакансии. Ваши данные будут переданы непосредственно представителям подразделения, рассматривающего эту вакансию. Ожидайте обратную связь. Кандидаты, соответствующие требованиям, будут приглашены на собеседование. В случае успешного прохождения собеседования представитель подразделения будет сопровождать вас на всех последующих этапах.

Вакансия ВСУ для повара
Пример вакансии. Фото: скриншот

Как долго длится рассмотрение заявки на вакансию в ВСУ

Срок рассмотрения заявок длится около 2-6 недель. Чтобы увеличить шансы на призыв, рекомендуется подавать заявки на все вакансии, соответствующие вашим навыкам, состоянию здоровья или интересам в получении новой военной специальности.

Если у гражданина отсутствует опыт военной службы в течение последних 10 лет, то его отправляют в Учебный центр для прохождения БОВП. После завершения обучения — в военное подразделение согласно рекомендательному письму и зачислению в состав соответствующей воинской части.

Какие преимущества от рекрутинга через Lobby X

Lobby X сотрудничает напрямую с подразделениями, предлагающими вакансии. Это гарантирует, что все опубликованные вакансии актуальны и отвечают реальным потребностям. Заявку заинтересованного гражданина будут рассматривать исключительно в пределах выбранной вакансии. Информация передается непосредственно командирам подразделения, что обеспечивает целенаправленный и точный процесс отбора.

На платформе доступны вакансии как для тыловых, так и для боевых должностей. Гражданин может выбрать конкретную специализацию и интересующее вас подразделение.

Военные командиры, которые сотрудничают с нами, берут на себя ответственность за организацию процесса мобилизации, подписание контракта или перевод именно в их подразделение на выбранную должность. Призыв в ВСУ (включая Сухопутные войска, Воздушные силы, Военно-морские силы, Силы ТрО, ССО, ДШУ, Силы логистики, Медицинские силы и др.) производится по согласованной процедуре. Призыв в другие военные формирования, такие как НГУ, СБУ, ГУР или Нацполиция, регулируется соответствующими структурами.

Напомним, в 77-й отдельной аэромобильной бригаде разместили вакансию в поисках профессионального метеоролога — какие обязанности и условия.

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ВСУ мобилизация военнообязанные рекрутинговые агентства Рекрутинг

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20:00 Как присоединиться к ВСУ через Lobby X — правила и преимущества

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

19:55 Синоптики предупредили об опасных погодных условиях завтра

19:31 В ВР предлагают новые наказания за нарушение правил обгона авто

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