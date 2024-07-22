Мобілізація в Україні - як каратимуть українців за неоновлення даних за кордоном

Військовозобов'язаний у ТЦК та СП. Фото: Одеський ОТЦК та СП

Військовозобов'язані українці, які проживають за кордоном, теж повинні оновити свої дані у дипломатичних установах України. Якщо цього не зробити, загрожує штраф від 17 до 25 тисяч гривень.

Про це повідомив адвокат ЮФ "GRACERS" Сергій Савинський у коментарі РБК-Україна.

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Адвокат розповів, що військово-облікові дані потрібно оновити незалежно від того, чи перебуває людина в Україні, чи за кордоном. Військовозобов'язаним обов'язково потрібно уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти та інші персональні дані у разі перебування за кордоном.

За словами Савинського, це можна зробити кількома способами:

шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку,

через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності).

"Також громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк понад 3 місяців, зобов’язані з 18 травня протягом 30 днів стати на військовий облік", - наголосив юрист.

Він навів приклад, коли чоловік не став на військовий облік та не оновив свої дані, за це його можуть притягнути до адміністративної відповідальності, яка передбачає штраф у розмірі 17 - 25,5 тисяч гривень.

Якщо ж цей штраф не сплатити, щодо таких осіб відкриють виконавче провадження, внаслідок якого буде стягнуто відповідну суму в розмірі накладеного штрафу за рахунок коштів, рухомого та нерухомого майна, резюмував Савинський.

Нагадаємо, у додатку Резерв+ з'явиться одна з найбільш очікуваних функцій. Там можна буде подати запит на відстрочку від мобілізації.

Також ми писали, що згідно із новим законом про мобілізацію, подавати документи на відстрочку повторно, після негативного рішення комісії, неможливо. Але в теорії один і той же громадянин може спробувати подати заяву на відстрочку удруге за іншою статтею.