Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Як каратимуть українців за неоновлення даних за кордоном — відповідь адвоката arrow

Як каратимуть українців за неоновлення даних за кордоном — відповідь адвоката

22 липня 2024 11:39
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні - як каратимуть українців за неоновлення даних за кордоном
Військовозобов'язаний у ТЦК та СП. Фото: Одеський ОТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов'язані українці, які проживають за кордоном, теж повинні оновити свої дані у дипломатичних установах України. Якщо цього не зробити, загрожує штраф від 17 до 25 тисяч гривень. 

Про це повідомив адвокат ЮФ "GRACERS" Сергій Савинський у коментарі РБК-Україна

Читайте також:

Які штрафи загрожують за неоновлення даних за кордоном

Адвокат розповів, що військово-облікові дані потрібно оновити незалежно від того, чи перебуває людина в Україні, чи за кордоном. Військовозобов'язаним обов'язково потрібно уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти та інші персональні дані у разі перебування за кордоном. 

За словами Савинського, це можна зробити кількома способами: 

  • шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку,
  • через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності).

"Також громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк понад 3 місяців, зобов’язані з 18 травня протягом 30 днів стати на військовий облік", - наголосив юрист.

Він навів приклад, коли чоловік не став на військовий облік та не оновив свої дані, за це його можуть притягнути до адміністративної відповідальності, яка передбачає штраф у розмірі 17 - 25,5 тисяч гривень. 

Якщо ж цей штраф не сплатити, щодо таких осіб відкриють виконавче провадження, внаслідок якого буде стягнуто відповідну суму в розмірі накладеного штрафу за рахунок коштів, рухомого та нерухомого майна, резюмував Савинський.

Нагадаємо, у додатку Резерв+ з'явиться одна з найбільш очікуваних функцій. Там можна буде подати запит на відстрочку від мобілізації. 

Також ми писали, що згідно із новим законом про мобілізацію, подавати документи на відстрочку повторно, після негативного рішення комісії, неможливо. Але в теорії один і той же громадянин може спробувати подати заяву на відстрочку удруге за іншою статтею.

кордон українці персональні дані мобілізація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна