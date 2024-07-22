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Как будут наказывать украинцев за необновление данных за границей —ответ адвоката

22 июля 2024 11:39
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине - как будут наказывать украинцев за необновление данных за границей
Военнообязан в ТЦК и СП. Фото: Одесский ОТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные украинцы, проживающие за границей, тоже должны обновить свои данные в дипломатических учреждениях Украины. Если этого не сделать, грозит штраф от 17 до 25 тысяч гривен. 

Об этом сообщил адвокат ЮФ "GRACERS" Сергей Савинский в комментарии РБК-Украина

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Адвокат рассказал, что военно-учетные данные нужно обновить независимо от того, находится ли человек в Украине или за границей. Военнообязанным обязательно следует уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты и другие персональные данные в случае пребывания за границей.

По словам Савинского, это можно сделать несколькими способами:

  • путем уведомления на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, указанных на официальном сайте ТЦК и СП по месту нахождения на военном учете,
  • через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии).

"Также граждане Украины, которые были сняты с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более 3 месяцев, обязаны с 18 мая в течение 30 дней стать на военный учет", - подчеркнул юрист.

Он привел пример, когда мужчина не стал на военный учет и не обновил свои данные, за это его могут привлечь к административной ответственности, предусматривающей штраф в размере 17 – 25,5 тысячи гривен.

Если же этот штраф не заплатить, в отношении таких лиц откроют исполнительное производство, в результате которого будет взыскана соответствующая сумма в размере наложенного штрафа за счет средств, движимого и недвижимого имущества, резюмировал Савинский.

Напомним, в приложении Резерв+ появится одна из самых ожидаемых функций. Там можно будет запросить отсрочку от мобилизации.

Также мы писали, что согласно новому закону о мобилизации подавать документы на отсрочку повторно, после отрицательного решения комиссии, невозможно. Но в теории один и тот же гражданин может попытаться подать заявление на отсрочку во второй раз по другой статье.

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