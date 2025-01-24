Мобілізація засуджених в Україні 2025 — які процедура та нюанси

Мобілізація ув'язнених в Україні. Колаж: Новини.LIVE

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких військовозобов'язані чоловіки поповнюють лави ЗСУ задля захисту країни від російських окупантів. А з минулого року долучитися до оборони держави дозволили деяким засудженим громадянам.

Як саме відбувається процедура взяття на військовий облік та мобілізація засуджених на військову службу, пише NV.

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Так, нагадаємо, що у травні 2024 року було ухвалено закон №3687-IX, який дає дозвіл деяким категоріям ув'язнених мобілізуватися до лав Збройних сил України.

Своєю чергою постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2025 року № 32, визначає деякі правила та процедуру взяття на військову службу за контрактом звільнених умовно-достроково від відбування покарання. Зокрема, визначено:

Порядок взяття засуджених на військовий облік військовозобов'язаних;

проходження ВЛК;

проведення професійно-психологічного відбору.

Засуджені громадяни України. Фото: google.com

Засуджена особа, яка бажає проходити військову службу, має пройти наступні етапи:

1. Подати заяву

На ім'я керівника установи, де засуджений відбуває покарання, необхідно написати заяву про бажання служити в Збройних силах за контрактом.

2. Медичний огляд та ВЛК

Установа виконання покарань організовує проходження первинного медичного огляду в закладах охорони здоров'я.

Далі ТЦК направляє засудженого на військово-лікарську комісію. Після медогляду впродовж доби установа виконання покарань має отримати копію довідки ВЛК з висновком про придатність до військової служби.

3. Професійно-психологічний відбір

Цей етап є дуже важливим. Відбір відбувається за обов'язковою участю представника ТЦК та військової частини, у якій засуджений планує проходити службу за контрактом. Він може відбуватися у тому числі в режимі відеоконференції

Професійно-психологічний відбір проводять виїзні групи ТЦК та СП або військових частин у три етапи:

психологічне тестування кандидатів;

професійна орієнтація та попередній висновок про професійно-психологічну придатність;

остаточний висновок про професійно-психологічну придатність.

Після суд ухвалює рішення про умовно-дострокове звільнення, на підставі якого звільнені від відбування покарання беруться на військовий облік для проходження військової служби за контрактом (процедура взяття на облік відбувається відповідно до вимог ст. 37 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу").

ТЦК та СП на підставі судової ухвали видає військово-обліковий документ та вносить дані до Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Після чого командир військової частини організовує супроводження мобілізованої особи до спеціалізованого підрозділу військової частини для проходження служби.

Раніше ми писали, як саме проходитиме медогляд засуджених, які бажають служити в ЗСУ.

Також ми інформували, кого із засуджених в Україні не можуть мобілізувати за жодних обставин.