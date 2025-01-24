Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Як мобілізують засуджених в Україні — деталі та нюанси процедури arrow

Як мобілізують засуджених в Україні — деталі та нюанси процедури

24 січня 2025 02:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація засуджених в Україні 2025 — які процедура та нюанси
Мобілізація ув'язнених в Україні. Колаж: Новини.LIVE
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких військовозобов'язані чоловіки поповнюють лави ЗСУ задля захисту країни від російських окупантів. А з минулого року долучитися до оборони держави дозволили деяким засудженим громадянам. 

Як саме відбувається процедура взяття на військовий облік та мобілізація засуджених на військову службу, пише NV.

Читайте також:

Процедура взяття на військовий облік та мобілізація засуджених — деталі та нюанси

Так, нагадаємо, що у травні 2024 року було ухвалено закон №3687-IX, який дає дозвіл деяким категоріям ув'язнених мобілізуватися до лав Збройних сил України.

Своєю чергою постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2025 року № 32, визначає деякі правила та процедуру взяття на військову службу за контрактом звільнених умовно-достроково від відбування покарання. Зокрема, визначено:

  • Порядок взяття засуджених на військовий облік військовозобов'язаних;
  • проходження ВЛК;
  • проведення професійно-психологічного відбору.

 

Процедура взяття на військовий облік мобілізації засуджених — деталі та нюанси
Засуджені громадяни України. Фото: google.com

Засуджена особа, яка бажає проходити військову службу, має пройти наступні етапи:

1. Подати заяву 

На ім'я керівника установи, де засуджений відбуває покарання, необхідно написати заяву про бажання служити в Збройних силах за контрактом.

2. Медичний огляд та ВЛК 

Установа виконання покарань організовує проходження первинного медичного огляду в закладах охорони здоров'я. 

Далі ТЦК направляє засудженого на військово-лікарську комісію. Після медогляду впродовж доби установа виконання покарань має отримати копію довідки ВЛК з висновком про придатність до військової служби. 

3. Професійно-психологічний відбір

Цей етап є дуже важливим. Відбір відбувається за обов'язковою участю представника ТЦК та військової частини, у якій засуджений планує проходити службу за контрактом. Він може відбуватися у тому числі в режимі відеоконференції

Професійно-психологічний відбір проводять виїзні групи ТЦК та СП або військових частин у три етапи:

  • психологічне тестування кандидатів;
  • професійна орієнтація та попередній висновок про професійно-психологічну придатність;
  • остаточний висновок про професійно-психологічну придатність.

Після суд ухвалює рішення про умовно-дострокове звільнення, на підставі якого звільнені від відбування покарання беруться на військовий облік для проходження військової служби за контрактом (процедура взяття на облік відбувається відповідно до вимог ст. 37 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу").

ТЦК та СП на підставі судової ухвали видає військово-обліковий документ та вносить дані до Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Після чого командир військової частини організовує супроводження мобілізованої особи до спеціалізованого підрозділу військової частини для проходження служби.

Раніше ми писали, як саме проходитиме медогляд засуджених, які бажають служити в ЗСУ.

Також ми інформували, кого із засуджених в Україні не можуть мобілізувати за жодних обставин.

Україна військовий облік мобілізація ТЦК та СП засуджені

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

02:30 Як мобілізують засуджених в Україні — деталі та нюанси процедури

Термінова новина

02:03 У Києві та багатьох областях повітряна тривога — чим атакує РФ

01:43 Ще двоє лідерів Руху перейдуть в Карпати — що відомо

01:30 Реформа рекрутингу необхідна для залучення до ЗСУ 18-річних, — AP

Термінова новина

01:29 Повторна повітряна тривога на Київщині — що відомо про загрозу

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

00:30 "Резерв+" не показує відстрочку — куди звертатись

00:24 На Київщині та в низці інших областей тривога — яка небезпека

00:19 Трамп готовий "негайно" зустрітися з Путіним, — Reuters

00:03 Результат очевидний — реакція МЗС України на вибори в Білорусі

23 січня 2025

23:42 Сирський зізнався, як готується до військових операцій

02:30 Як мобілізують засуджених в Україні — деталі та нюанси процедури

Термінова новина

02:03 У Києві та багатьох областях повітряна тривога — чим атакує РФ

01:43 Ще двоє лідерів Руху перейдуть в Карпати — що відомо

01:30 Реформа рекрутингу необхідна для залучення до ЗСУ 18-річних, — AP

Термінова новина

01:29 Повторна повітряна тривога на Київщині — що відомо про загрозу

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

00:30 "Резерв+" не показує відстрочку — куди звертатись

00:24 На Київщині та в низці інших областей тривога — яка небезпека

00:19 Трамп готовий "негайно" зустрітися з Путіним, — Reuters

00:03 Результат очевидний — реакція МЗС України на вибори в Білорусі

23 січня 2025

23:42 Сирський зізнався, як готується до військових операцій

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

Text

22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Text

21:40 Не тільки піхота — в "Азові" відповіли, кого не вистачає в ЗСУ

Text

17:45 Рютте визнав, що Україна захищає все НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Коли закінчиться активна фаза війни — ефір День.LIVE

Text

08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:38 Військовий розкритикував витрати на благоустрій під час війни

Text

08:00 Зеленський хоче миротворців зі США в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

02:27 Київ не використав мільярди гривень — депутатка назвала суму

Text

00:14 Кім відреагував на чутки про зимовий наступ росіян на півдні

22 січня 2025
Text

19:31 Україна у фокусі — ключові події третього дня форуму в Давосі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися