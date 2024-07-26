Мобілізація засуджених в Україні 2024 — як відбуватиметься медогляд

Українські в'язні прямують на захід з питань мобілізації. Фото: Оксана Парафенюк/The Washington Post

В Україні за новим законом, деякі категорії ув'язнених можуть мобілізуватися до лав ЗСУ. Це зробили вже майже чотири тисячі осіб. А нещодавно було затверджено Порядок організації проходження первинного медичного огляду засудженими, які виявили бажання проходити військову службу.

Читайте також:

Відповідний наказ від 5 липня 2024 року № 2030/5 затверджено Міністерством юстиції України, пише Liga:Zakon.

Даний документ визначає механізм проходження первинного медичного огляду засудженими, які виявили бажання служити за контрактом відповідно до ст. 81-1 Кримінального кодексу. Мова йде про тих осіб, які відбувають покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.

Для проходження медогляду засуджений має подати заяву. Вона може бути складена у довільній формі. За даним зверненням адміністрація установи виконання покарань має впродовж п'яти робочих днів організувати проходження первинного медогляду.

Засуджений, який відбуває покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк, проходитиме медогляд в одному із закладів охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби.

А засуджений, який відбуває покарання у вигляді обмеження волі, зможе пройти медогляд в одному із закладів охорони здоров'я державної чи комунальної форми власності за направленням лікаря загальної практики — сімейного лікаря.

Засуджені громадяни України. "Суспільне"

Первинний медогляд засудженого включає:

визначення та оцінку загального стану здоров'я;

визначення та оцінку фізичного розвитку на момент огляду;

заповнення форми первинної облікової документації № 027/о "Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого".

Також засуджений має пройти наступні обстеження:

загальний аналіз крові;

загальний аналіз сечі;

рентген органів грудної порожнини (якщо з моменту останнього обстеження минув рік).

Щодо інструментальних обстежень, то вони здійснюються за потреби, якщо на момент огляду особа має скарги або з часу останнього такого обстеження минуло 6 місяців.

Після завершення проходження засудженим первинного медогляду заповнена форма № 027/о передається адміністрації установи виконання покарань для її подальшого розгляду в порядку, встановленому ч. 3 ст. 154-1 Кримінально-виконавчого кодексу.

Раніше ми писали, чи можуть призвати на військову службу засуджених за тяжкі злочини.

Нагадаємо, ми повідомляли, за яких умов ідуть на фронт українські в'язні.

Також ми інформували, скільки ще ув'язнених можна відправити на фронт.