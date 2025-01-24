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Как мобилизуют осужденных в Украине — детали и нюансы процедуры

24 января 2025 02:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация осужденных в Украине 2025 — какие процедура и нюансы
Мобилизация заключенных в Украине. Коллаж: Новини.LIVE
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых военнообязанные мужчины пополняют ряды ВСУ для защиты страны от российских оккупантов. А с прошлого года приобщиться к обороне государства позволили некоторым осужденным гражданам.

Как именно происходит процедура постановки на воинский учет и мобилизация осужденных на военную службу, пишет NV.

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Процедура постановки на воинский учет и мобилизация осужденных — детали и нюансы

Так, напомним, что в мае 2024 года был принят закон №3687-IX, который дает разрешение некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.

В свою очередь постановление Кабинета Министров Украины от 14 января 2025 года № 32, определяет некоторые правила и процедуру взятия на военную службу по контракту освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания. В частности, определено:

  • Порядок взятия осужденных на воинский учет военнообязанных;
  • прохождение ВВК;
  • Проведение профессионально-психологического отбора.

 

Процедура постановки на воинский учет мобилизации осужденных - детали и нюансы
Осужденные граждане Украины. Фото: google.com

Осужденное лицо, желающее проходить военную службу, должно пройти следующие этапы:

1. Подать заявление 

На имя руководителя учреждения, где осужденный отбывает наказание, необходимо написать заявление о желании служить в Вооруженных силах по контракту.

2. Медицинский осмотр и ВВК 

Учреждение исполнения наказаний организует прохождение первичного медицинского осмотра в учреждениях здравоохранения. 

Далее ТЦК направляет осужденного на военно-врачебную комиссию. После медосмотра в течение суток учреждение исполнения наказаний должно получить копию справки ВВК с заключением о пригодности к военной службе.

3. Профессионально-психологический отбор

Этот этап является очень важным. Отбор происходит при обязательном участии представителя ТЦК и воинской части, в которой осужденный планирует проходить службу по контракту. Он может происходить, в том числе в режиме видеоконференции.

Профессионально-психологический отбор проводят выездные группы ТЦК и СП или воинских частей в три этапа:

  • психологическое тестирование кандидатов;
  • профессиональная ориентация и предварительное заключение о профессионально-психологической пригодности;
  • окончательное заключение о профессионально-психологической пригодности.

После суд принимает решение об условно-досрочном освобождении, на основании которого освобожденные от отбывания наказания берутся на военный учет для прохождения военной службы по контракту (процедура постановки на учет происходит в соответствии с требованиями ст. 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе").

ТЦК и СП на основании судебного решения выдает военно-учетный документ и вносит данные в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов. После чего командир воинской части организует сопровождение мобилизованного лица в специализированное подразделение воинской части для прохождения службы.

Ранее мы писали, как именно буде проходить медосмотр осужденных, желающих служить в ВСУ.

Также мы информировали, кого из осужденных в Украине не могут мобилизовать ни при каких обстоятельствах.

 

 

Украина военный учет мобилизация ТЦК и СП осужденные

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