Як написати заяву на відстрочку від мобілізації — покрокова інструкція

Чоловіки сидять у відділенні ТЦК та СП. Фото: МОТЦК и СП

Деякі українці мають право на тимчасове звільнення від призову, про що вони повинні повідомити ТЦК та СП й написати заяву на відстрочку від мобілізації. Однак її важливо оформити правильно й не забути докласти ще кілька документів.

Про це Новини.LIVE розповів керуючий партнер юридичної компанії Winner адвокат Ігор Ясько.

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Як правильно написати заяву на відстрочку від мобілізації

За словами Ігоря Яська, слід впевнитися, що право на відстрочку ще дійсне, оскільки є моменти, коли вона закінчується. Наприклад, коли той, хто її має, закінчує навчання, чи коли хтось із його дітей стає повнолітнім тощо.

Наступними діями мають бути такі:

Подайте заяву на ім’я начальника ТЦК та СП, вказавши паспортні дані та підстави для відстрочки відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Зазначте прохання розглянути заяву та надати відстрочку. Необхідно скласти перелік необхідних документів, серед них мають бути такі:

для людей, які мають право на відстрочку за станом здоров’я або на підставі догляду за родичами чи за дитиною — медичні довідки, висновок МСЕК, медичні документи, що підтверджують стан здоров’я родичів, свідоцтво про народження дитини тощо;

для студентів або наукових працівників — довідки з ВНЗ чи наукової установи;

для заброньованих працівників — витяг із рішення про бронювання за формою згідно з додатком 3 Порядку № 76. Цей витяг надається за місцем роботи і у п’ятиденний строк з дня видачі роботодавець має надіслати до ТЦК повідомлення про бронювання військовозобов’язаного за формою згідно з додатком 5 для зарахування його на спеціальний військовий облік.

Також важливо впевнитися, що ТЦК зареєстрував вашу заяву у журналі вхідної кореспонденції.

"Це принциповий момент: незареєстрована заява не вважається поданою", — наголосив адвокат.

Що робити, коли ТЦК не приймають заяву на відстрочку

Ясько пояснив, якщо заяву про відстрочку в ТЦК не приймають, то це є порушенням законодавства. Тому спершу слід задокументувати факт відмови.

"Далі ви маєте право звернутися до керівника ТЦК або до Міністерства оборони зі скаргою на ухвалене рішення, вчинені дії або бездіяльність ТЦК чи посадової особи. Факти, які ви наводите у скарзі, мають підтверджуватися документами, фотографіями, відео, свідченнями тощо. Якщо ж це не допоможе, тоді вже треба звертатися з позовом до адміністративного суду", — зазначив Ігор Ясько.

Нагадаємо, що українські військові за законом можуть скористатися перевагою безкоштовного проїзду міським і міжміським транспортом. Адвокат Ігор Ясько розповів, хто з бійців може розраховувати на такі пільги.