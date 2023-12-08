Как написать заявление на отсрочку от мобилизации — пошаговая инструкция

Мужчины сидят в отделении ТЦК и СП. Фото: МОТЦК и СП

Некоторые украинцы имеют право на временное освобождение от призыва, о чем должны сообщить ТЦК и СП и написать заявление на отсрочку от мобилизации. Однако его важно оформить правильно и не забыть приложить еще несколько документов.

Об этом Новини.LIVE рассказал управляющий партнер юридической компании Winner адвокат Игорь Ясько.

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Как правильно написать заявление на отсрочку от мобилизации

По словам Игоря Ясько, следует убедиться, что право на отсрочку еще действительно, поскольку есть моменты, когда она истекает. Например, когда тот, кто ее имеет, заканчивает обучение или когда кто-то из его детей становится совершеннолетним и т.д.

Следующими действиями должны быть следующие:

Подайте заявление на имя начальника ТЦК и СП, указав паспортные данные и основания для отсрочки в соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Укажите просьбу рассмотреть заявление и предоставить отсрочку. Необходимо составить перечень необходимых документов, среди которых должны быть следующие:

для людей, имеющих право на отсрочку по состоянию здоровья или на основании ухода за родственниками или за ребенком — медицинские справки, заключение МСЭК, медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья родственников, свидетельство о рождении ребенка;

для студентов или научных работников — справки из вузов или научного учреждения;

для забронированных работников — выписка из решения о бронировании по форме согласно приложению 3 Порядка № 76. Эта выписка предоставляется по месту работы и в пятидневный срок со дня выдачи работодатель должен направить в ТЦК уведомление о бронировании военнообязанного по форме согласно приложению 5 для зачисления его в специальный военный учет.

Также важно убедиться, что ТЦК зарегистрировал ваше заявление в журнале входящей корреспонденции.

"Это принципиальный момент: незарегистрированное заявление не считается поданным", — подчеркнул адвокат.

Что делать, если ТЦК не принимают заявление на отсрочку

Ясько объяснил, если заявление об отсрочке в ТЦК не принимают, то это нарушение законодательства. Поэтому сначала следует задокументировать факт отказа.

"Далее вы имеете право обратиться к руководителю ТЦК или в Министерство обороны с жалобой на принятое решение, совершенные действия или бездействие ТЦК или должностного лица. Факты, которые вы приводите в жалобе, должны подтверждаться документами, фотографиями, видео, показаниями и т.д. Если же это не поможет, тогда уже нужно обращаться с иском в административный суд", — отметил Игорь Ясько.

Напомним, что украинские военные по закону могут воспользоваться преимуществом бесплатного проезда в городском и междугородном транспорте. Адвокат Игорь Ясько рассказал, кто из бойцов может рассчитывать на такие льготы.