Як очолити ОСББ і не втратити бронювання: важливе формулювання

Робота працівників ОСББ та бронювання. Фото: ілюстративний колаж Новини.LIVE, УНІАН

Світлана Красноштан Редактор

Під час дії воєнного стану певна категорія військовозобов'язаних чоловіків має право на отримання броні від мобілізації. Проте, є нюанси, які становлять загрозу її втрати, особливо при влаштуванні на другу зайнятість. Обрання керівником об'єднання співвласників (ОСББ) не скасовує дію броні за основним місцем роботи, проте вимагає правильного кадрового оформлення.

Як правильно стати головою ОСББ, щоб не втратити бронь від мобілізації, пояснив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

Як стати головою ОСББ, якщо вже є робота, де дали бронь

Українці, які мають офіційну бронь від мобілізації на основному місці роботи, можуть погодитися на посаду голови правління ОСББ без загрози втратити статус заброньованого працівника. Закон дозволяє мати кілька трудових договорів, а Міністерство економіки підтверджує можливість збереження відстрочки для осіб, які працюють за сумісництвом.

Вибір безпечного варіанту оформлення залежить від наявності чи відсутності заробітної плати в об'єднанні. Якщо особа не планує отримувати грошову винагороду, її можна обрати головою правління виключно з виконанням статутних повноважень безоплатно, не укладаючи трудовий договір.

Такий підхід підходить лише для випадків реальної роботи на громадських засадах. У ситуації, коли перебування на посаді голови ОСББ все ж передбачає виплату зарплати, необхідно оформлювати трудовий договір на умовах зовнішнього сумісництва.

Втім юрист зазначив, що дуже важливо оформити його на неповний робочий час із графіком, що не перетинається з першим місцем працевлаштування. У кадрових документах, заявах та звітності чітко вказується статус роботи за зовнішнім сумісництвом у вільний час, тоді як заброньована компанія залишається головним місцем роботи.

Окрему увагу слід звернути на липневі нововведення: з 3 липня 2026 року згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2026 року № 862 працівник, який суміщає посади на двох критично важливих підприємствах, враховується для розрахунку квот лише на одному з них, але там, де тривалість трудових відносин найбільша. Проте це правило не є забороною на роботу в кількох місцях і не призводить до автоматичного анулювання бронювання. Воно стосується виключно розрахунку квот самих підприємств.

Якщо ОСББ не має статусу критично важливої організації, ця норма взагалі не впливає на ситуацію. Навіть у випадку критичності обох структур пріоритет матиме місце роботи з довшим стажем, а оскільки в ОСББ діяльність лише починається, основна робота повністю зберігає перевагу. Перед будь-яким оформленням фахівці радять обов'язково попередити кадрову службу основного підприємства для перевірки збереження броні та квот.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що звільнення працівника автоматично анулює його бронювання від мобілізації зазвичай протягом доби за умови оновлення даних у Пенсійному фонді.

Водночас наявність іншого місця роботи чи оформленої відстрочки за сумісництвом (зокрема у закладі освіти) не скасовує право на бронь за основним місцем роботи на критично важливому підприємстві та враховується під час розрахунку загальної квоти незалежно від розміру ставки.