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Головна Мобілізація Відстрочка на навчання і бронь на роботі: юристи порадили, що краще вибрати

Відстрочка на навчання і бронь на роботі: юристи порадили, що краще вибрати

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2026 17:46
Відстрочка на навчання і бронь на роботі: юристи порадили, що краще вибрати
Військовозобов’язаний громадянин пише заяву. Фото: "Суспільне". Колаж: Новини.LIVE

Бронювання і відстрочка є різними варіантами уникнення мобілізації в особливий період. В кожному із цих варіантів є своїх плюси і свої мінуси. Військовозобов’язаний громадянин, який має можливість отримати і відстрочку, і бронювання, повинен обрати щось одне.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі uristy.ua.

Відстрочки та бронювання: у чому різниця

В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаного населення. Цей процес стартував 24 лютого 2022 року і з того часу постійно продовжується.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації. Це право надається за умови наявності відповідних підстав, наприклад, навчання у коледжі чи університеті.

Бронювання є іншим варіантом уникнення призову в особливий період. Забронювати можуть працівників критично важливих підприємств.

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Проблемні місця у бронюванні та відстрочці від призову

До юристів звернувся громадянин, який вступає на навчання до вищого навчального закладу. Разом з тим, чоловік отримав пропозицію про роботу від критично важливого підприємства.

Громадянин поцікавився, який із варіантів йому краще обрати, при тому, що він потенційно може бути оголошений у розшук. Юристи пояснили, що у кожному з варіантів є проблемні місця.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "Однозначної відповіді немає, адже якщо Ви працевлаштуєтесь на критичне підприємство, то протягом 7 днів керівництво повідомить про Вас ТЦК, і, скоріш за все, оголосять в розшук, адже Ви повинні перебувати на військовому обліку в ТЦК за місцем проживання. З іншого боку, якщо, працевлаштувавшись на критичне підприємство, Вас не оголосять в розшук, то Вам протягом 3-5 днів оформлять бронювання, а відстрочка по навчанню з'явиться лише у вересні".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що під час реорганізації навчального закладу відстрочка може тимчасово зникнути.

Студенти і учителі / викладачі навчальних закладів мають право на відстрочку від мобілізації. Відстрочка має зберігатися і під час реорганізації навчального закладу. Але в деяких моментах студенти можуть тимчасово втратити відстрочку.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, через скасування наказу МОН відстрочка після поновлення у виші залишається.

Студенти вітчизняних навчальних закладів мають право на відстрочку від мобілізації. Відстрочка діє протягом усього часу навчання. Після змін і скасування одного із наказів Міносвіти відстрочка відновлюється і після поновлення на навчанні.

мобілізація бронювання відстрочка
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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