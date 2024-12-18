Переведення до ЗСУ - що треба робити та які документи необхідні

Військовослужбовці Держприкордонслужби. Фото: Луганський прикордонний загін

Перевестися до Збройних сил України мають право військовослужбовці з інших військових структур. Для цього вони повинні мати підстави та відношення, а також це переведення має погодити командир частини.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовослужбовці ЗСУ мають право на переведення з однієї військової частини до іншої.

Цей процес є законним як у мирний час, так протягом дії воєнного стану.

До юристів звернувся зі своїм питанням військовослужбовець, який був мобілізований до Державної прикордонної служби України. Він поцікавився, чи має право перевестися на службу до ЗСУ і підписати контракт зі Збройними силами.

Коли в армію можна перевестись з інших військових структур

Юрій Айвазян пояснив, що такий крок в принципі можливий, але залежить від кількох умов.

По-перше, такому військовослужбовцю потрібна згода командира тієї частини, у якій він проходить службу.

По-друге, громадянин повинен мати вагомі підстави для такого переведення.

І по-третє, військовослужбовець повинен надати відношення, отримане на тому місці служби, куди він планує перевестися.

За умови дотримання усіх цих вимог переведення до ЗСУ із інших воєнізованих структур є можливим.

Нагадаємо, ми раніше писали про всі підстави для переведення на службу за місцем проживання військовослужбовця.

Також ми повідомляли про те, що відтепер військові можуть перевестися в іншу частину через "Армія+".