Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Как перевестись в ВСУ из других военных структур arrow

Как перевестись в ВСУ из других военных структур

18 декабря 2024 22:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Перевод в ВСУ - что нужно делать и какие документы необходимы
Военнослужащие Госпогранслужбы. Фото: Луганский пограничный отряд
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Перевестись в Вооруженные силы Украины имеют право военнослужащие из других военных структур. Для этого они должны иметь основания и отношения, а также перевод должен согласовать командир части.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Перевод по ВСУ и в ВСУ

Военнослужащие ВСУ имеют право на перевод из одной воинской части в другую.

Этот процесс законен как в мирное время, так в течение действия военного положения.

К юристам обратился со своим вопросом военнослужащий, мобилизованный в Государственную пограничную службу Украины. Он поинтересовался, вправе ли перевестись на службу в ВСУ и подписать контракт с Вооруженными силами.

Когда в армию можно перевести из других военных структур

Юрий Айвазян объяснил, что такой шаг, в принципе, возможен, но зависит от нескольких условий.

Во-первых, такому военнослужащему нужно согласие командира той части, в которой он проходит службу.

Во-вторых, гражданин должен иметь веские основания для такого перевода.

И в третьих, военнослужащий должен предоставить отношение, полученное на том месте службы, куда он планирует перевестись.

При соблюдении всех этих требований перевод в ВСУ из других военизированных структур возможен.

Напомним, мы ранее писали обо всех основаниях для перевода на службу по месту жительства военнослужащего.

Также мы сообщали о том, что теперь военные могут перевестись в другую часть через "Армія+".

ВСУ пограничники военные военнослужащие ГПСУ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:03 Зеленский встретился с Макроном в Брюсселе — что известно

18 декабря 2024

23:56 Подоляк назвал причины, почему бойцы уходят в СОЧ

23:14 Германия за год вдвое увеличила поставки оружия в Украину

23:11 В Кривом Роге прогремели взрывы

23:03 Мужчина подделал военные документы — что решил суд

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

23:02 Снижение мобилизационного возраста — Подоляк резко отреагировал

Text

22:38 Украина и Катар планировали бизнес с газом — детали от Камельчука

22:34 Как перевестись в ВСУ из других военных структур

22:33 Отказ от повестки — сколько лет тюрьмы получил мужчина

00:03 Зеленский встретился с Макроном в Брюсселе — что известно

18 декабря 2024

23:56 Подоляк назвал причины, почему бойцы уходят в СОЧ

23:14 Германия за год вдвое увеличила поставки оружия в Украину

23:11 В Кривом Роге прогремели взрывы

23:03 Мужчина подделал военные документы — что решил суд

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

23:02 Снижение мобилизационного возраста — Подоляк резко отреагировал

22:34 Как перевестись в ВСУ из других военных структур

22:33 Отказ от повестки — сколько лет тюрьмы получил мужчина

22:31 Минобороны уволило главу Академии сухопутных войск

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Эксклюзив

06:37 Цены на елки в Одессе — насколько подорожал символ Нового года

06:15 Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

16 декабря 2024

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

Text

22:38 Украина и Катар планировали бизнес с газом — детали от Камельчука

Text

21:45 Подоляк высказался по поводу скандала в 211-й бригаде

Text

19:38 Скандал в 211-й бригаде — военный сделал заявление

Text

18:26 Горячая линия Минобороны не работает — Фриз о скандале в 211 ПМБр

Text

17:50 Заявление Зеленского и скандал с Бойко — эфир Вечір.LIVE

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаде и коррупция МСЭК — интервью с Подоляком

Text

15:50 Фриз объяснила, будут ли хранить данные военных 75 лет

Text

13:05 Ясько ответила, что будет с украинцами на ВОТ после войны

Text

13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

Text

12:10 В 3 ОШБр отреагировали на штрафы волонтерам за передачу авто

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине