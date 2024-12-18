Перевод в ВСУ - что нужно делать и какие документы необходимы

Как перевестись в ВСУ из других военных структур
Перевестись в Вооруженные силы Украины имеют право военнослужащие из других военных структур. Для этого они должны иметь основания и отношения, а также перевод должен согласовать командир части.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Перевод по ВСУ и в ВСУ
Военнослужащие ВСУ имеют право на перевод из одной воинской части в другую.
Этот процесс законен как в мирное время, так в течение действия военного положения.
К юристам обратился со своим вопросом военнослужащий, мобилизованный в Государственную пограничную службу Украины. Он поинтересовался, вправе ли перевестись на службу в ВСУ и подписать контракт с Вооруженными силами.
Когда в армию можно перевести из других военных структур
Юрий Айвазян объяснил, что такой шаг, в принципе, возможен, но зависит от нескольких условий.
Во-первых, такому военнослужащему нужно согласие командира той части, в которой он проходит службу.
Во-вторых, гражданин должен иметь веские основания для такого перевода.
И в третьих, военнослужащий должен предоставить отношение, полученное на том месте службы, куда он планирует перевестись.
При соблюдении всех этих требований перевод в ВСУ из других военизированных структур возможен.
Напомним, мы ранее писали обо всех основаниях для перевода на службу по месту жительства военнослужащего.
Также мы сообщали о том, что теперь военные могут перевестись в другую часть через "Армія+".
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