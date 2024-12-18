Перевод в ВСУ - что нужно делать и какие документы необходимы

Военнослужащие Госпогранслужбы. Фото: Луганский пограничный отряд

Перевестись в Вооруженные силы Украины имеют право военнослужащие из других военных структур. Для этого они должны иметь основания и отношения, а также перевод должен согласовать командир части.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнослужащие ВСУ имеют право на перевод из одной воинской части в другую.

Этот процесс законен как в мирное время, так в течение действия военного положения.

К юристам обратился со своим вопросом военнослужащий, мобилизованный в Государственную пограничную службу Украины. Он поинтересовался, вправе ли перевестись на службу в ВСУ и подписать контракт с Вооруженными силами.

Когда в армию можно перевести из других военных структур

Юрий Айвазян объяснил, что такой шаг, в принципе, возможен, но зависит от нескольких условий.

Во-первых, такому военнослужащему нужно согласие командира той части, в которой он проходит службу.

Во-вторых, гражданин должен иметь веские основания для такого перевода.

И в третьих, военнослужащий должен предоставить отношение, полученное на том месте службы, куда он планирует перевестись.

При соблюдении всех этих требований перевод в ВСУ из других военизированных структур возможен.

Напомним, мы ранее писали обо всех основаниях для перевода на службу по месту жительства военнослужащего.

Также мы сообщали о том, что теперь военные могут перевестись в другую часть через "Армія+".