Статус критично важливого підприємства - як отримати статус критично важливого підприємства у агросекторі

Працівник агропідприємства. Фото: zerno-ua.com

Підприємства агропромислового комплексу мають право на визнання критично важливими для вітчизняної економіки та, відповідно, на бронювання своїх співробітників. Для цього треба відповідати низці критеріїв — зокрема, площа оброблюваних земель, обсяг річного доходу чи сума сплачених податків.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В 2024 році Міністерство аграрної політики та продовольства ухвалило нові критерії для визначення критично важливих агропідприємств для вітчизняної економіки, які матимуть право на бронювання своїх працівників.

Для того, аби отримати таке право, підприємство повинно обробляти угіддя сільськогосподарського призначення на площі не менше 500 гектарів.

Іншим варіантом може бути обсяг річного доходу не менше 20 млн. грн чи сума сплаченого податку з доходу фізичних осіб за попередній звітний квартал не менше 324 тис. грн.

Підприємству достатньо відповідати одному із цих трьох критеріїв.

Організаційні вимоги до агропідприємств

Крім того, існують інші критерії для визначення критично важливих підприємств.

Це, по-перше, відповідність діяльності підприємства з виробництва, переробки та збуту продукції КВЕДам, кодам класифікації видів економічної діяльності.

Крім того, право на визнання агропідприємства критично важливим надається тим організаціям, які перебувають у сфері управління Мінагрополітики або управління корпоративними правами держави, чи прямо належать (100% акцій чи часток) державі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого із працівників аграрних підприємств можна забронювати в 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, чому на деяких підприємствах важливо бронювати 90 відсотків працівників.