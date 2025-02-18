Статус критически важного предприятия - как получить статус критически важного предприятия в агросекторе

Работник агропредприятия. Фото: zerno-ua.com

Предприятия агропромышленного комплекса имеют право на признание критически важными для отечественной экономики и, соответственно, на бронирование своих сотрудников. Для этого надо соответствовать ряду критериев — в частности, площадь обрабатываемых земель, объем годового дохода или сумма уплаченных налогов.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В 2024 году Министерство аграрной политики и продовольствия приняло новые критерии для определения критически важных агропредприятий для отечественной экономики, которые будут иметь право на бронирование своих работников.

Для того, чтобы получить такое право, предприятие должно обрабатывать угодья сельскохозяйственного назначения на площади не менее 500 гектаров.

Другим вариантом может быть объем годового дохода не менее 20 млн. грн или сумма уплаченного налога с дохода физических лиц за предыдущий отчетный квартал не менее 324 тыс. грн.

Предприятию достаточно соответствовать одному из этих трех критериев.

Организационные требования к агропредприятиям

Кроме того, существуют другие критерии для определения критически важных предприятий.

Это, во-первых, соответствие деятельности предприятия по производству, переработке и сбыту продукции КВЭДам, кодам классификации видов экономической деятельности.

Кроме того, право на признание агропредприятия критически важным предоставляется тем организациям, которые находятся в сфере управления Минагрополитики или управления корпоративными правами государства, или прямо принадлежат (100% акций или долей) государству.

Напомним, мы ранее писали о том, кого из работников аграрных предприятий можно забронировать в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, почему на некоторых предприятиях важно бронировать 90 процентов работников.