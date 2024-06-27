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Як підтвердити право на відстрочку особам з інвалідністю — пояснення адвоката

27 червня 2024 18:04
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — чи потрібно особам з інвалідністю оформлювати відстрочку
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Відповідно до українського законодавства, усі особи з інвалідністю, незалежно від групи та часу її встановлення, мають відстрочку від мобілізації. 

Як таким громадянам підтвердити своє право на відстрочку, пояснила адвокат Дарія Тарасенко

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Так, правозахисниця підкреслила, попри те, що особу з інвалідністю можуть визнати придатною до військової служби, призвати її можуть виключно з її згоди, оскільки ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачає для таких громадян право на відстрочку.  

Як особам з інвалідністю оформити відстрочку від мобілізації

Якщо особи з інвалідністю бажають скористатися своїм правом на відстрочку, то, як і інші громадяни, вони обов'язково повинні її оформити. Така вимога встановлена постановою Кабінету міністрів України №560

Порядок дій для оформлення відстрочки:

1. Зробити нотаріально завірену копію одного з наступних документів:

  • висновок МСЕК;
  • заява про визнання недійсності групи та причин інвалідності;
  • довідка про визнання особи недійсною для служби;
  • підтвердження відсутності права на пенсію або соціальну допомогу через недієздатність.

2. Заповнити заяву

Взяти зразок заяви можна за посиланням. У ній необхідно вказати підставу для відстрочки — "абз. – п. 2 ч. 1 ст. 23".

3. Заяву разом із документом з п. 1 подати до ТЦК та СП.

Зробити це потрібно особисто. При цьому варто зауважити, що законодавством передбачена можливість відправити документи на отримання відстрочки рекомендаційним листом. 

4. За результатом розгляду документів отримати довідку про відстрочку.

Особа з інвалідністю має звертатись до ТЦК та СП із заявою про продовження раніше наданої відстрочки щоразу, коли спливає строк. 

 

Раніше ми повідомляли, хто з українців втратить право на відстрочку вже з 1 липня 2024 року. 

Нагадаємо, ми писали, як правильно студенту оформити відстрочку від мобілізації. 

Також ми інформували, як отримати відстрочку від мобілізації в Україні.

війна
мобілізація
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ТЦК та СП
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