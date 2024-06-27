Мобилизация в Украине — нужно ли лицам с инвалидностью оформлять отсрочку

Как подтвердить право на отсрочку лицам с инвалидностью — объяснение адвоката
Согласно украинскому законодательству, все лица с инвалидностью независимо от группы и времени ее установления имеют отсрочку от мобилизации.
Как таким гражданам подтвердить свое право на отсрочку, объяснила адвокат Дарья Тарасенко.
Так, правозащитница подчеркнула, несмотря на то, что лицо с инвалидностью может быть признано пригодным к военной службе, призвать его могут исключительно с его согласия, поскольку ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает для таких граждан право на отсрочку.
Как лицам с инвалидностью оформить отсрочку от мобилизации
Если лица с инвалидностью желают воспользоваться своим правом на отсрочку, то, как и другие граждане, обязательно должны ее оформить. Такое требование установлено постановлением Кабинета Министров Украины №560.
Порядок действий для оформления отсрочки:
1. Сделать нотариально заверенную копию одного из следующих документов:
- заключение МСЭК;
- заявление о признании недействительности группы и причин инвалидности;
- справка о признании лица недействительным для службы;
- подтверждение отсутствия права на пенсию или социальную помощь из-за недееспособности.
2. Заполнить заявление
Взять образец заявления можно по ссылке. В нем необходимо указать основание для отсрочки — "абз. — п. 2 ч. 1 ст. 23".
3. Заявление вместе с документом из п. 1 подать в ТЦК и СП.
Сделать это нужно лично. При этом следует отметить, что законодательством предусмотрена возможность отправить документы на получение отсрочки рекомендательным письмом.
4. По результатам рассмотрения документов получить справку об отсрочке.
Лицо с инвалидностью должно обращаться в ТЦК и СП с заявлением о продлении ранее предоставленной отсрочки каждый раз, когда истекает срок.
Ранее мы сообщали, кто из украинцев лишится права на отсрочку уже с 1 июля 2024 года.
Напомним, мы писали, как правильно студенту оформить отсрочку от мобилизации.
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