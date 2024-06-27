Мобилизация в Украине — нужно ли лицам с инвалидностью оформлять отсрочку

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Согласно украинскому законодательству, все лица с инвалидностью независимо от группы и времени ее установления имеют отсрочку от мобилизации.

Как таким гражданам подтвердить свое право на отсрочку, объяснила адвокат Дарья Тарасенко.

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Так, правозащитница подчеркнула, несмотря на то, что лицо с инвалидностью может быть признано пригодным к военной службе, призвать его могут исключительно с его согласия, поскольку ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает для таких граждан право на отсрочку.

Как лицам с инвалидностью оформить отсрочку от мобилизации

Если лица с инвалидностью желают воспользоваться своим правом на отсрочку, то, как и другие граждане, обязательно должны ее оформить. Такое требование установлено постановлением Кабинета Министров Украины №560.

Порядок действий для оформления отсрочки:

1. Сделать нотариально заверенную копию одного из следующих документов:

заключение МСЭК;

заявление о признании недействительности группы и причин инвалидности;

справка о признании лица недействительным для службы;

подтверждение отсутствия права на пенсию или социальную помощь из-за недееспособности.

2. Заполнить заявление

Взять образец заявления можно по ссылке. В нем необходимо указать основание для отсрочки — "абз. — п. 2 ч. 1 ст. 23".

3. Заявление вместе с документом из п. 1 подать в ТЦК и СП.

Сделать это нужно лично. При этом следует отметить, что законодательством предусмотрена возможность отправить документы на получение отсрочки рекомендательным письмом.

4. По результатам рассмотрения документов получить справку об отсрочке.

Лицо с инвалидностью должно обращаться в ТЦК и СП с заявлением о продлении ранее предоставленной отсрочки каждый раз, когда истекает срок.

Ранее мы сообщали, кто из украинцев лишится права на отсрочку уже с 1 июля 2024 года.

Напомним, мы писали, как правильно студенту оформить отсрочку от мобилизации.

Также мы информировали, как получить отсрочку от мобилизации в Украине.