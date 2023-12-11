Мобилизация в Украине: эксперт назвал три шага для успеха

ВСУ. Фото: FB/Генштаб

Украина должна установить четкий предельный срок пребывания на военной службе даже во время войны. Такое решение улучшило бы мобилизационный процесс и распределило бремя войны в стране.

Кроме этого прировнять уклонение от военного учета к дезертирству и отменить отсрочку от армии при получении второго высшего образования.

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Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал известный военный аналитик Евгений Дикий.

По его убеждению, домобилизация достаточно тесно связана с демобилизацией. Следовательно, Украина должна установить предельный срок пребывания на службе в армии даже во время действия военного положения.

А пока страна разделились на два лагеря, когда одни надели военную форму и ушли с билетом в один конец, а другие скрылись за их спинами.

"Это неправильно, бремя войны должно быть распределено равномерно. Тяжелее всего пришлось первой волне, ее следует отпускать. Но взамен ей должны прийти другие. Однако все должны знать, насколько именно времени. Возможно, на 2-3 года, это все следует просчитывать", — уточнил Дикий.

Кроме того, по его словам, следует закрутить гайки в законодательстве. В частности, приравнять уклонение от военного учета к дезертирству. А это от 5 лет заключения.

Кроме этого, следует отменить отсрочку от службы на период получения второго высшего образования.

"Второе высшее образование во время войны — роскошь. Эту отсрочку следует отменить буквально уже после зимней сессии. Можем получить до 80 тысяч человек, которых можно отправить на 3-месячные офицерские курсы и получить младших лейтенантов и командиров отделения", — предложил Дикий.

Напомним, в Украине продолжают мобилизовать призывников. При этом многие мужчины могут избежать мобилизации по ряду причин.

Юрист Сергей Богун объяснил, могут ли уволить призывника с военной службы, если его родной человек умер во время выполнения таких обязанностей в результате самоповреждения на сайте "Юристи.UA".