Спрощене повернення із СЗЧ - як обрати підрозділ

Військовий ЗСУ. Фото ілюстративне: кадр з відео

Громадяни України, які колись з причини пішли у СЗЧ, мають можливість повернутися на службу. На вибір доступні понад 70 підрозділів ЗСУ, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту, які включають механізовані, артилерійські, штурмові бригади та бригади безпілотних систем.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міністерства оборони України.

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Як обрати підрозділ для спрощеного повернення з СЗЧ

Щоб визначитися з підрозділом для повернення, можна ознайомитися з інформацією про конкретну частину на порталі szch.army.gov.ua та перевірити два аспекти.

"Механізована чи штурмова бригада, штурмовий полк, підрозділ безпілотних систем, артилерія — кожен напрям має свою специфіку, а конкретний зміст служби залежить від посади та фаху військовослужбовця", — йдеться у повідомленні.

Як пояснили у міністерстві, під час подання рапорту можна вказати бажаний напрям служби, попередній військовий і цивільний досвід та навички. Далі під час розгляду рапорту з військовослужбовцем може зв’язатися рекрутер підрозділу та запропонувати доступні посади з урахуванням його побажань, досвіду й потреб частини.

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"Повернутися можна лише до частин із затвердженого списку і виключно в межах своєї структури: із ЗСУ — до ЗСУ, з НГУ – до НГУ, з ДССТ — до ДССТ. Перейти з Національної гвардії до Збройних Сил у межах цієї програми не можна — тільки в межах тієї структури, де проходила служба на момент фіксації СЗЧ", — сказано у у публікації.

Також у Міноборони нагадали, що подати рапорт на повернення із СЗЧ за спрощеним порядком можна до 20 вересня 2026 року включно. Далі цієї дати спрощений механізм не діятиме.

Для тих, хто не встигне подати рапорт на повернення або у кого СЗЧ зафіксовано після 12 червня 2026 року, діє стандартний механізм — через звернення до ВСП, зарахування до батальйонів резерву тощо.

Також у міністерстві додали, що для у уточнення всіх та деталей щодо повернення на військову службу діє також гаряча лінія Міноборони за номером 1519.

Як повідомляли Новини.LIVE, нардеп Олексій Гончаренко заявив, що Верховна Рада не розглядає питання примусової мобілізації жінок. За його словами, призов має бути добровільним.

Також ми писали, що за словами нардепа Романа Костенко, в Україні можуть знизити верхню межу мобілізаційного віку.