Упрощенный возврат из СЗЧ — как выбрать подразделение

Военнослужащий ВСУ. Иллюстративное фото: кадр из видео

Граждане Украины, которые в свое время по каким-либо причинам ушли из СОЧ, имеют возможность вернуться на службу. На выбор доступно более 70 подразделений ВСУ, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта, в число которых входят механизированные, артиллерийские, штурмовые бригады и бригады беспилотных систем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

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Как выбрать подразделение для упрощенного возвращения из СОЧ

Чтобы определиться с подразделением для возвращения, можно ознакомиться с информацией о конкретной части на портале szch.army.gov.ua и проверить два аспекта.

"Механизированная или штурмовая бригада, штурмовой полк, подразделение беспилотных систем, артиллерия — каждое направление имеет свою специфику, а конкретное содержание службы зависит от должности и специальности военнослужащего", — говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, при подаче рапорта можно указать желаемое направление службы, предыдущий военный и гражданский опыт, а также навыки. Далее, в ходе рассмотрения рапорта с военнослужащим может связаться рекрутер подразделения и предложить доступные должности с учетом его пожеланий, опыта и потребностей части.

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"Вернуться можно только в части из утвержденного списка и исключительно в пределах своей структуры: из ВСУ — в ВСУ, из НГУ — в НГУ, из ДССТ — в ДССТ. Перейти из Национальной гвардии в Вооруженные Силы в рамках этой программы нельзя — только в пределах той структуры, где проходила служба на момент фиксации СОЧ", — говорится в публикации.

Также в Минобороны напомнили, что подать рапорт о возвращении из СОЧ по упрощенному порядку можно до 20 сентября 2026 года включительно. После этой даты упрощенный механизм не будет действовать.

Для тех, кто не успеет подать рапорт о возвращении или у кого СЗЧ зафиксировано после 12 июня 2026 года, действует стандартный механизм — через обращение в ВСП, зачисление в батальоны резерва и т. п.

Также в министерстве добавили, что для уточнения всех деталей, касающихся возвращения на военную службу, действует горячая линия Минобороны по номеру 1519.

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