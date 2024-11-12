Як без бойового досвіду стати військовим в Україні — рекрутинг в армії

Як працює рекрутинг для тих, хто ніколи не брав до рук зброю
В Україні працює рекрутингова система мобілізації. Тобто добровольці, які вмотивовані долучитися до Збройних сил України, можуть самостійно обрати підрозділ та ознайомитися з пропозиціями та власними можливостями виконувати ту чи іншу бойову роботу.
Як цивільних без жодного бойового досвіду готують через рекрутинг розповіли рекрутери та інструктори 46 бригади ДШВ.
Чи можуть цивільні самостійно обрати собі професію в армії
Рекрутери акцентують, що будь-хто з добровольців має право на самостійний вибір професії в армії. Там враховуватимуть навички, вміння та цивільний досвід люди, щоб максимально з користю використати її досвід на полі болю.
"Хтось вправно стріляє, а комусь це не підходить. Можливо, твоєю силою є пілотування. Молодь, що виросла на комп’ютерних іграх, легко опановує управління БПЛА", — розповіла рекрутерка.
Також рекрутери додають, що ЗСУ насправді є великою структурою з численними підрозділами та спеціалізаціями роботи, де потрібні фахівці різних професій. Чимало людей бояться долучитися до лав ЗСУ через страх передової, проте, є задачі, які дуже важливо виконувати для українського війська і вони не обов'язково мають бути виконані на "нулі". До прикладу, ремонтники часто виконують свої задачі далеко від фронту.
"Є цивільні спеціальності взагалі не пов’язані з військовою службою, як-от флорист. Проте навіть вони хочуть бути корисними, і саме для цього було створено інтенсив, щоб людина змогла спробувати себе в різних ролях у війську", — продовжує Олександра Герасименко.
Де можна дізнатися про вакансії в Силах оборони
"Інформація доступна на сайтах Work.ua, Robota.ua та LobbyX, а також за допомогою зовнішньої реклами. Люди звертають увагу, телефонують і долучаються. Також спрацьовують рекомендації від побратимів, які розуміють, що рано чи пізно війна торкнеться кожного, і шукають свій шлях", — сказала керівниця позаштатної рекрутингової групи бригади Олександра Герасименко.
Нагадаємо, полк "Азов" запрошує доєднатися до війська оператора переносних зенітно-ракетних комплексів.
Також представник Кабміну Тарас Мельничук розповів про нововведення від уряду щодо рекрутингу до української армії в електронній формі.
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