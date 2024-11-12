Як без бойового досвіду стати військовим в Україні — рекрутинг в армії

Центр рекрутингу української армії. Фото: Чернівецька ОВА

В Україні працює рекрутингова система мобілізації. Тобто добровольці, які вмотивовані долучитися до Збройних сил України, можуть самостійно обрати підрозділ та ознайомитися з пропозиціями та власними можливостями виконувати ту чи іншу бойову роботу.

Як цивільних без жодного бойового досвіду готують через рекрутинг розповіли рекрутери та інструктори 46 бригади ДШВ.

Читайте також:

Чи можуть цивільні самостійно обрати собі професію в армії

Рекрутери акцентують, що будь-хто з добровольців має право на самостійний вибір професії в армії. Там враховуватимуть навички, вміння та цивільний досвід люди, щоб максимально з користю використати її досвід на полі болю.

"Хтось вправно стріляє, а комусь це не підходить. Можливо, твоєю силою є пілотування. Молодь, що виросла на комп’ютерних іграх, легко опановує управління БПЛА", — розповіла рекрутерка.

Також рекрутери додають, що ЗСУ насправді є великою структурою з численними підрозділами та спеціалізаціями роботи, де потрібні фахівці різних професій. Чимало людей бояться долучитися до лав ЗСУ через страх передової, проте, є задачі, які дуже важливо виконувати для українського війська і вони не обов'язково мають бути виконані на "нулі". До прикладу, ремонтники часто виконують свої задачі далеко від фронту.

"Є цивільні спеціальності взагалі не пов’язані з військовою службою, як-от флорист. Проте навіть вони хочуть бути корисними, і саме для цього було створено інтенсив, щоб людина змогла спробувати себе в різних ролях у війську", — продовжує Олександра Герасименко.

Де можна дізнатися про вакансії в Силах оборони

"Інформація доступна на сайтах Work.ua, Robota.ua та LobbyX, а також за допомогою зовнішньої реклами. Люди звертають увагу, телефонують і долучаються. Також спрацьовують рекомендації від побратимів, які розуміють, що рано чи пізно війна торкнеться кожного, і шукають свій шлях", — сказала керівниця позаштатної рекрутингової групи бригади Олександра Герасименко.

Нагадаємо, полк "Азов" запрошує доєднатися до війська оператора переносних зенітно-ракетних комплексів.

Також представник Кабміну Тарас Мельничук розповів про нововведення від уряду щодо рекрутингу до української армії в електронній формі.