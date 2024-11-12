Как без боевого опыта стать военным в Украине — рекрутинг в армии

Центр рекрутинга украинской армии. Фото: Черновицкая ОВА

В Украине работает рекрутинговая система мобилизации. То есть добровольцы, мотивированные присоединиться к Вооруженным силам Украины, могут самостоятельно выбрать подразделение и ознакомиться с предложениями и собственными возможностями выполнять ту или иную боевую работу.

Как гражданских без боевого опыта готовят через рекрутинг рассказали рекрутеры и инструкторы 46 бригады ДШВ.

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Могут ли гражданские самостоятельно выбрать себе профессию в армии

Рекрутеры акцентируют, что любой из добровольцев имеет право на самостоятельный выбор профессии в армии. Там будут учитывать навыки, умения и гражданский опыт, чтобы максимально с пользой использовать ее опыт на поле боли.

"Кто-то умело стреляет, а кому-то это не подходит. Возможно, твоей силой является пилотирование. Молодежь, выросшая на компьютерных играх, легко овладевает управлением БПЛА", — рассказала рекрутерша.

Также рекрутеры добавляют, что ВСУ действительно является большой структурой с многочисленными подразделениями и специализациями работы, где нужны специалисты разных профессий. Многие боятся присоединиться к рядам ВСУ из-за страха передовой, однако, есть задачи, которые очень важно выполнять для украинской армии и они не обязательно должны быть выполнены на "нуле". К примеру, ремонтники часто выполняют свои задачи вдали от фронта.

"Есть гражданские специальности вообще не связаны с военной службой, например флорист. Однако даже они хотят быть полезными, и именно для этого был создан интенсив, чтобы человек смог попробовать себя в разных ролях в армии", — продолжает Александра Герасименко.

Где можно узнать вакансии в Силах обороны.

"Информация доступна на сайтах Work.ua, Robota.ua и LobbyX, а также с помощью наружной рекламы. Люди обращают внимание, звонят по телефону и приобщаются. Также срабатывают рекомендации от собратьев, которые понимают, что рано или поздно война коснется каждого, и ищут свой путь", — сказала руководитель внештатной рекрутинговой группы бригады Александра Герасименко.

Напомним, полк "Азов" приглашает присоединиться к войску оператора переносных зенитно-ракетных комплексов.

Также представитель Кабмина Тарас Мельничук рассказал о нововведениях от правительства относительно рекрутинга к украинской армии в электронной форме.