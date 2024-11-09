Кабмін удосконалив онлайн-рекрутинг до ЗСУ, розповів Мельничук

Робота в Центрі рекрутингу. Фото: Telegram-канал Андрія Садового

Уряд удосконалив порядок рекрутингу до української армії в електронній формі. Тепер після отримання заяви від громадянина військова частина має ухвалити рішення щодо нього протягом одного робочого дня.

Про це у своєму Telegram повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Що змінилося

Посадовець розповів, що уряд вніс зміни до порядку реалізації експериментального проєкту з електронного рекрутингу громадян.

"Передбачено, що військова частина, вибрана особою, протягом одного робочого дня з моменту надходження з використанням рекрутингової платформи заяви проводить уточнення намірів особи щодо укладення контракту про проходження військової служби, зокрема, шляхом проведення співбесіди, та приймає рішення щодо прийому особи на військову службу за контрактом", — написав Мельничук.

Він зазначив, що військова частина повинна повідомити особу про ухвалене рішення через рекрутингову платформу, у день його ухвалення.

У разі рішення про зарахування особи на військову службу за контрактом, за її бажанням укладається контракт на проходження служби. У випадку відмови у прийнятті на військову службу, особу інформують про причину такого рішення.

Нагадаємо, що у застосунку "Резерв+" відбулося оновлення. Відтепер там можна оформити онлайн-відстрочку від мобілізації.

Також ми повідомлеля, що наприкінці жовтня секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко заявив, що за наступні три місяці планується призвати ще понад 160 тисяч осіб. Натомість голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що такі цифри відірвані від реальності.