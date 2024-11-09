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В Україні удосконалили онлайн-рекрутинг до ЗСУ — що відомо

9 листопада 2024 04:39
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Кабмін удосконалив онлайн-рекрутинг до ЗСУ, розповів Мельничук
Робота в Центрі рекрутингу. Фото: Telegram-канал Андрія Садового
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Уряд удосконалив порядок рекрутингу до української армії в електронній формі. Тепер після отримання заяви від громадянина військова частина має ухвалити рішення щодо нього протягом одного робочого дня.

Про це у своєму Telegram повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Посадовець розповів, що уряд вніс зміни до порядку реалізації експериментального проєкту з електронного рекрутингу громадян.

"Передбачено, що військова частина, вибрана особою, протягом одного робочого дня з моменту надходження з використанням рекрутингової платформи заяви проводить уточнення намірів особи щодо укладення контракту про проходження військової служби, зокрема, шляхом проведення співбесіди, та приймає рішення щодо прийому особи на військову службу за контрактом", — написав Мельничук.

Він зазначив, що військова частина повинна повідомити особу про ухвалене рішення через рекрутингову платформу, у день його ухвалення.

У разі рішення про зарахування особи на військову службу за контрактом, за її бажанням укладається контракт на проходження служби. У випадку відмови у прийнятті на військову службу, особу інформують про причину такого рішення.

Нагадаємо, що у застосунку "Резерв+" відбулося оновлення. Відтепер там можна оформити онлайн-відстрочку від мобілізації.

Також ми повідомлеля, що наприкінці жовтня секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко заявив, що за наступні три місяці планується призвати ще понад 160 тисяч осіб. Натомість голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що такі цифри відірвані від реальності

Україна мобілізація війна в Україні Рекрутинг Тарас Мельничук

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