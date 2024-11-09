Кабмін удосконалив онлайн-рекрутинг до ЗСУ, розповів Мельничук

В Україні удосконалили онлайн-рекрутинг до ЗСУ — що відомо
Уряд удосконалив порядок рекрутингу до української армії в електронній формі. Тепер після отримання заяви від громадянина військова частина має ухвалити рішення щодо нього протягом одного робочого дня.
Про це у своєму Telegram повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Що змінилося
Посадовець розповів, що уряд вніс зміни до порядку реалізації експериментального проєкту з електронного рекрутингу громадян.
"Передбачено, що військова частина, вибрана особою, протягом одного робочого дня з моменту надходження з використанням рекрутингової платформи заяви проводить уточнення намірів особи щодо укладення контракту про проходження військової служби, зокрема, шляхом проведення співбесіди, та приймає рішення щодо прийому особи на військову службу за контрактом", — написав Мельничук.
Він зазначив, що військова частина повинна повідомити особу про ухвалене рішення через рекрутингову платформу, у день його ухвалення.
У разі рішення про зарахування особи на військову службу за контрактом, за її бажанням укладається контракт на проходження служби. У випадку відмови у прийнятті на військову службу, особу інформують про причину такого рішення.
Нагадаємо, що у застосунку "Резерв+" відбулося оновлення. Відтепер там можна оформити онлайн-відстрочку від мобілізації.
Також ми повідомлеля, що наприкінці жовтня секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко заявив, що за наступні три місяці планується призвати ще понад 160 тисяч осіб. Натомість голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що такі цифри відірвані від реальності.
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