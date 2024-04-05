Адвокат розповів про ризики електронного реєстру військовозобов'язаних в Україні

Електронний реєстр додасть роботи ТЦК. Фото: mil.in.ua

Днями Володимир Зеленський підписав закон про створення єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних. Що змінить закон про цифровізацію військового обліку та нові правила ідентифікації громадян?

Про це на каналі "Право ТВ" розповів адвокат Денис Пузін.

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"Робота ТЦК не зазнає кардинальних змін. Електронна база даних не створювалася для того, щоб одночасно усіх мобілізувати, це неможливо. Цей нормативний акт має просто привести облік військовозобов'язаних у відповідність вимогам. Він просто дасть можливість працівникам ТЦК поліпшити обробку даних військовозобов'язаних, поставити їх на військовий облік. Більше у цього документа жодних навантажень немає", — сказав адвокат.

На думку юриста, новий реєстр мало вплине на процес мобілізації, адже співробітники ТЦК й раніше могли взяти дані про військовозобов'язаних в інших реєстрах. Також адвокат сумнівається, що реєстр відкриває можливість зловживань для працівників ТЦК.

"Тотальної мобілізації не буде, навіть навпаки. Коли цей реєстр запрацює на повну потужність, навантаження на ТЦК збільшиться так, що вони не будуть встигати ставити осіб на облік, не те щоб вживати заходи для їхнього призову. Цей реєстр просто приведе облік до відповідності вимогам та інших нормативно-правових актів, зокрема закону "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку", — підсумував Денис Пузін.





Раніше Володимир Зеленський підписав закон про зниження призовного віку до 25 років. Також ми писали, що нардепи визначилися, що реєстрація в електронному кабінеті призовника буде правом, а не обов’язком, та відхилили пропозицію з надсилання електронних повісток на електронний кабінет.