Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Як працюватиме електронний реєстр призовників — адвокат розповів про ризики arrow

Як працюватиме електронний реєстр призовників — адвокат розповів про ризики

5 квітня 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Адвокат розповів про ризики електронного реєстру військовозобов'язаних в Україні
Електронний реєстр додасть роботи ТЦК. Фото: mil.in.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Днями Володимир Зеленський підписав закон про створення єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних. Що змінить закон про цифровізацію військового обліку та нові правила ідентифікації громадян?

Про це на каналі "Право ТВ" розповів адвокат Денис Пузін.

Читайте також:

"Робота ТЦК не зазнає кардинальних змін. Електронна база даних не створювалася для того, щоб одночасно усіх мобілізувати, це неможливо. Цей нормативний акт має просто привести облік військовозобов'язаних у відповідність вимогам. Він просто дасть можливість працівникам ТЦК поліпшити обробку даних військовозобов'язаних, поставити їх на військовий облік. Більше у цього документа жодних навантажень немає", — сказав адвокат.

На думку юриста, новий реєстр мало вплине на процес мобілізації, адже співробітники ТЦК й раніше могли взяти дані про військовозобов'язаних в інших реєстрах. Також адвокат сумнівається, що реєстр відкриває можливість зловживань для працівників ТЦК.

"Тотальної мобілізації не буде, навіть навпаки. Коли цей реєстр запрацює на повну потужність, навантаження на ТЦК збільшиться так, що вони не будуть встигати ставити осіб на облік, не те щоб вживати заходи для їхнього призову. Цей реєстр просто приведе облік до відповідності вимогам та інших нормативно-правових актів, зокрема закону "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку", — підсумував Денис Пузін.


 

Раніше Володимир Зеленський підписав закон про зниження призовного віку до 25 років. Також ми писали, що нардепи визначилися, що реєстрація в електронному кабінеті призовника буде правом, а не обов’язком, та відхилили пропозицію з надсилання електронних повісток на електронний кабінет.

реєстр
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані
адвокат

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим