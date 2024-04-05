Адвокат рассказал о рисках электронного реестра военнообязанных в Украине

Электронный реестр добавит работу ТЦК. Фото: mil.in.ua

На днях Владимир Зеленский подписал закон о создании единого электронного реестра военнообязанных. Что изменит закон о цифровизации военного учета и новые правила идентификации граждан.

Об этом на канале "Право ТВ" рассказал адвокат Денис Пузин.

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"Работа ТЦК не претерпит кардинальных изменений. Электронная база данных не создавалась для того, чтобы одновременно всех мобилизовать, это невозможно. Этот нормативный акт должен просто привести учет военнообязанных в соответствие к требованиям. Он просто позволит работникам ТЦК улучшить обработку данных военнообязанных, поставить их на военный учет. Больше у этого документа никаких нагрузок нет", — сказал адвокат.

По мнению юриста, новый реестр мало повлияет на процесс мобилизации, ведь сотрудники ТЦК и раньше могли взять данные о военнообязанных из других реестров. Также адвокат сомневается, что реестр открывает возможность злоупотреблений работникам ТЦК.

"Тотальной мобилизации не будет, даже наоборот. Когда этот реестр заработает на полную мощность, нагрузка на ТЦК увеличится так, что они не будут успевать ставить лиц на учет, не то, чтобы принимать меры по их призыву. Этот реестр просто приведет учет к соответствию требованиям и другим нормативно-правовым актам, в частности закону "О мобилизации и мобилизационной подготовке", — подытожил Денис Пузин.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста до 25 лет. Также мы писали, что нардепы определились, что регистрация в электронном кабинете призывника будет правом, а не обязанностью и отклонили предложение по отправке электронных повесток на электронный кабинет.