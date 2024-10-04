Що робити, якщо надійшла повістка поштою - пояснення юриста

Повістка у поштовій скриньці. Фото: з відкритих джерел

В межах мобілізаційних процесів військовозобовязаним українцям надіслали повістки поштою. Їх запланували розсилати в кількості 300 000 штук щомісяця до кінця 2024 року. Існують певні правила як для тих, хто надсилає документ, так і для тих, хто отримує.

Як правильно реагувати на повістку в поштовій скриньці, Новини.LIVE пояснила юристка Надія Шуляк.

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Повістки поштою

Відповідно до постанови уряду, направляти повістки мають рекомендованим листом з описом вкладення і повідомленням про вручення. Такий порядок надсилання повісток містять також Правила надання послуг поштового зв’язку, затверджені Кабміном.

"Якщо особа виявить в поштовій скрині просте поштове відправлення з повісткою, це не зобов’язує з’являтися за такою повісткою, оскільки порушена форма направлення повістки", — зауважила юристка.

Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Вона радить обов’язково звертати увагу на те, що повістка має:

містити унікальний QR-код, за яким перевіряється інформація про особу, щодо якої вона виписана;

бути направлена на адресу, яку військовозобов’язаний вказав при уточненні даних. Якщо ж дані не були уточнені, то повістка надсилатиметься на адресу реєстрації.

"При цьому день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше чотирнадцятого дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення. Якщо дата прибуття визначається раніше 14-денного строку, особа має право не з’являтися за такою повісткою, оскільки працівниками ТЦК порушено пункт 34 Порядку", — пояснила юристка.

В такому випадку, за її словами, бажано надіслати лист до ТЦК з обгрунтуванням відмови від явки (вказавши на порушення Порядку).

Нагадаємо, Укрпошта має цілком законне правонадсилати повістки військовозобов'язаним. Проте в цій процедурі є важливі моменти, які треба враховувати.