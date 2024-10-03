З якого моменту поштова повістка вважається врученою

Повістка поштою — юрист проінформував, з якого моменту вона вважається врученою
Укрпошта має цілком законне право надсилати повістки військовозобов'язаним. Проте в цій процедурі є важливі моменти, які треба враховувати.
Про всі нюанси надсилання повісток поштою в інтерв'ю OBOZ.UA розповіла військова адвокатка Дарʼя Панфілова.
На що важливо звернути увагу при отриманні повістки Укрпоштою
За словами юриста, згідно з постановою КМУ 560 зазначено, що повістка надсилається рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення. На конверті має зазначатися штрихкод оператора поштового зв’язку, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), адреса громадянина, якому надсилається повістка.
В самому описі вкладення вказується така інформація:
- найменування поштового відправлення;
- власне ім’я та по батькові (за наявності);
- адреса громадянина, якому надсилається поштове відправлення;
- найменування вкладення із кількістю аркушів;
- власне ім’я та прізвище керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу;
- інформація про дату накладення кваліфікованого електронного підпису.
З якого моменту повістка поштою вважається врученою
Юрист зазначає, що повістка вважатиметься врученою у той день, коли поштовий оператор підтвердить, що адресат отримав відправлення. Або в той день, коли поставлена відмітка про відмову від отримання повістки та навіть відсутність особи за місцем проживання, яке вона повідомила у ТЦК.
Також повістка вважається врученою, коли поштовий оператор поставить відмітку про відмову від отримання відправлення або відсутність особи за зареєстрованим місцем проживання, якщо іншого вона не повідомила у ТЦК.
Нагадаємо, Міноборони має намір ввести нову версію повісток, які будуть містити QR-кодами. Це нововведення вже проходить етап тестування.
Також ми пояснювали, що станеться, якщо військовозобов'язаний відмовиться від отримання повістки від представників ТЦК та СП.
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