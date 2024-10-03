З якого моменту поштова повістка вважається врученою

Листоноша вручає пошту. Ілюстративне фото: pixels.com

Укрпошта має цілком законне право надсилати повістки військовозобов'язаним. Проте в цій процедурі є важливі моменти, які треба враховувати.

Про всі нюанси надсилання повісток поштою в інтерв'ю OBOZ.UA розповіла військова адвокатка Дарʼя Панфілова.

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За словами юриста, згідно з постановою КМУ 560 зазначено, що повістка надсилається рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення. На конверті має зазначатися штрихкод оператора поштового зв’язку, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), адреса громадянина, якому надсилається повістка.

В самому описі вкладення вказується така інформація:

найменування поштового відправлення;

власне ім’я та по батькові (за наявності);

адреса громадянина, якому надсилається поштове відправлення;

найменування вкладення із кількістю аркушів;

власне ім’я та прізвище керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу;

інформація про дату накладення кваліфікованого електронного підпису.

З якого моменту повістка поштою вважається врученою

Юрист зазначає, що повістка вважатиметься врученою у той день, коли поштовий оператор підтвердить, що адресат отримав відправлення. Або в той день, коли поставлена відмітка про відмову від отримання повістки та навіть відсутність особи за місцем проживання, яке вона повідомила у ТЦК.

Також повістка вважається врученою, коли поштовий оператор поставить відмітку про відмову від отримання відправлення або відсутність особи за зареєстрованим місцем проживання, якщо іншого вона не повідомила у ТЦК.

Нагадаємо, Міноборони має намір ввести нову версію повісток, які будуть містити QR-кодами. Це нововведення вже проходить етап тестування.

Також ми пояснювали, що станеться, якщо військовозобов'язаний відмовиться від отримання повістки від представників ТЦК та СП.