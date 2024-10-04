Что делать, если получил повестку по почте – объяснение юриста

Повестка в почтовом ящике. Фото: из открытых источников

В рамках мобилизационных процессов военнообязанным украинцам прислали повестки по почте. Их запланировали рассылать в количестве 300 тысяч штук ежемесячно до конца 2024 года. Есть определенные правила как для тех, кто присылает документ, так и для тех, кто получает.

Как правильно реагировать на повестку в почтовом ящике, Новини.LIVE объяснила юрист Надежда Шуляк.

Читайте также:

Повестки по почте

Согласно постановлению правительства, направлять повестки должны заказным письмом с описанием вложения и уведомлением о вручении. Такой порядок передачи повесток содержат также Правила предоставления услуг почтовой связи, утвержденные Кабмином.

"Если лицо обнаружит в почтовом ящике простое почтовое отправление с повесткой, это не обязывает являться за такой повесткой, поскольку нарушена форма направления повестки", — отметила юрист.

Юристка Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Она советует обязательно обращать внимание на то, что повестка должна:

содержать уникальный QR-код, по которому проверяется информация о лице, в отношении которого она выписана;

быть направлена по адресу, который военнообязанный указал при уточнении данных. Если данные не были уточнены, то повестка будет отправляться по адресу регистрации.

"При этом день явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее четырнадцатого дня со дня отправки повестки средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении. Если дата прибытия определяется ранее 14-дневного срока, лицо имеет право не появляться пр такой повестке, поскольку работниками ТЦК нарушен пункт 34 Порядка", — пояснила юрист.

В таком случае, по ее словам, желательно отправить письмо в ТЦК с обоснованием отказа от явки (указав на нарушение Порядка).

Напомним, Укрпочта имеет вполне законное право посылать повестки военнообязанным. Однако в этой процедуре есть важные моменты, которые следует учитывать.