Мобілізація в Україні — як має відбуватися процедура оновлення даних у ЦНАП

Чоловік у Центрі надання адміністративних послуг. Фото: pleddg.org.ua

В Україні продовжують діяти воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення росії. Щоб побороти ворога, який не збирається припиняти свою агресію та закінчувати війну, наша держава удосконалює процеси мобілізації та ведення військового обліку. Зокрема за новим законом, який набув чинності 18 травня, усі військовозобов'язані чоловіки повинні оновити військово-облікові дані. Зробити це можна через ТЦК, Резерв+ або ЦНАП.

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Як українцям швидко та без проблем оновити свої військово-облікові дані у Центрі надання адміністративних послуг, розповідаємо далі у матеріалі.

Як та коли працюють ЦНАПи

Центри надання адміністративних послуг працюють у будні дні без перерв з 9:00 до 18:00. Великі міські центри також працюють у суботу. У деяких ЦНАПах є один день на тиждень, коли вони працюють до 20:00, що дуже зручно для тих громадян, які працюють допізна.

Подивитися розклад конкретного ЦНАПу можна через офіційний сайт.

Як записатися на прийом

Щоб відвідати ЦНАП, варто для початку записатися. Існує кілька способів, як це зробити:

онлайн — кожне місто України має свій сайт для онлайн-запису;

— кожне місто України має свій сайт для онлайн-запису; телефоном — кожен ЦНАП має свій Call-центр, номер можна дізнатися знову ж таки на сайті;

— кожен ЦНАП має свій Call-центр, номер можна дізнатися знову ж таки на сайті; через термінал — необхідно прийти безпосередньо у ЦНАП та отримати талон на прийом до фахівця через термінал.

Які документи необхідно брати із собою до ЦНАП

Військовозобов'язаним чоловіка для оновлення даних знадобляться такі документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

мобільний телефон.

На прийомі в ЦНАПі потрібно пред’явити свої документи адміністратору. Адміністратор допоможе заповнити заяву та внести актуальну інформацію в особистому кабінеті на порталі "Дія".

Оновлення даних у ЦНАПі. Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Як відбувається оновлення даних

Процедура має наступний вигляд:

військовозобовʼязана особа приходить до ЦНАПу;

надає актуальні дані про себе та підтверджує їх;

адміністратор вносить дані в електронну систему;

інформація автоматично підтягується в реєстр "Оберіг";

заявник отримує витяг з печаткою і підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних.

Важливо: після завершення процедури особі обов'язково мають надати витяг з оновленими відомостями.

Час прийому може займати в середньому не більше 10 хвилин. Тобто, такий спосіб оновлення даних доволі зручний та швидкий.

Раніше ми розповідали, ч и має витяг, виданий ЦНАП таку ж юридичну силу, як і документ з ТЦК, та чи надає змогу виїхати за кордон.

Нагадаємо, ми повідомляли, коли людей з оновленими даними перестануть викликати до ТЦК.

Також ми інформували, чи треба звертатися до ТЦК для зняття з розшуку у "Резерв +".