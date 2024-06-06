Мобилизация в Украине — как должна проходить процедура обновления данных в ЦПАУ

Мужчина в Центре предоставления административных услуг. Фото: pleddg.org.ua

В Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. Чтобы побороть врага, который не собирается прекращать свою агрессию и заканчивать войну, наше государство усовершенствует процессы мобилизации и ведения военного учета. В частности, по новому закону, который вступил в силу 18 мая, все военнообязанные мужчины должны обновить военно-учетные данные. Сделать это можно через ТЦК, Резерв+ или ЦПАУ.

Читайте также:

Как украинцам быстро и без проблем обновить свои военно-учетные данные в Центре предоставления административных услуг, рассказываем в материале.

Как и когда работают ЦПАУ

Центры предоставления административных услуг работают в будние дни без перерывов с 9:00 до 18:00. Большие городские центры также работают в субботу. В некоторых ЦПАУ есть один день в неделю, когда они работают до 20:00, что очень удобно для тех граждан, которые работают допоздна.

Посмотреть расписание конкретного ЦПАУ можно через официальный сайт.

Как записаться на прием

Чтобы посетить ЦПАУ, следует для начала записаться. Существует несколько способов, как это сделать:

онлайн — каждый город Украины имеет свой сайт для онлайн-записи;

— каждый город Украины имеет свой сайт для онлайн-записи; по телефону — каждый ЦПАУ имеет свой Call-центр, номер можно узнать опять же на сайте;

— каждый ЦПАУ имеет свой Call-центр, номер можно узнать опять же на сайте; через терминал — необходимо прийти непосредственно в ЦПАУ и получить талон на прием к специалисту через терминал.

Какие документы необходимо брать с собой в ЦПАУ

Военнообязанным мужчине для обновления данных понадобятся следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

мобильный телефон.

На приеме в ЦПАУ нужно предъявить свои документы администратору. Администратор поможет заполнить заявление и внести актуальную информацию в личном кабинете портала "Дія".

Обновление данных в ЦПАУ. Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Как происходит обновление данных

Процедура выглядит следующим образом:

военнообязанное лицо приходит в ЦПАУ;

предоставляет актуальные данные о себе и подтверждает их;

администратор вносит данные в электронную систему;

информация автоматически подтягивается в реестр "Оберіг";

заявитель получает выписку с печатью и подписью администратора ЦПАУ об актуализации данных.

Важно: после завершения процедуры лицу обязательно должны предоставить выписку с обновленными сведениями.

Время приема может занимать в среднем не более 10 минут. То есть, такой способ обновления данных достаточно удобен и быстр.

Ранее мы рассказывали, имеет ли выписка, выданная ЦПАУ такую же юридическую силу, как и документ от ТЦК, и позволяет ли выехать за границу.

Напомним, мы сообщали, когда людей с обновленными данными перестанут вызывать в ТЦК.

Также мы информировали, нужно ли обращаться в ТЦК для снятия с розыска в "Резерв+".