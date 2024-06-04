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Виїзд за кордон за витягом з ЦНАП — у Міноборони пояснили, чи це реально

4 червня 2024 20:02
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Виїзд чоловіків з України — чи можна перетнути кордон, маючи лише витяг з ЦНАПу
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Відповідно до нових правил виїзду з України, військовозобов'язані особи на кордоні повинні на вимогу співробітника Держприкордонслужби пред'явити військово-облікові документи. Проте чимало чоловіків оновили свої дані через ЦНАП. 

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Чи має витяг, виданий Центром надання адміністративних послуг, таку ж юридичну силу, як і документ з ТЦК, та чи надає змогу виїхати за кордон, розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін в етері телемарафону "Єдині новини". 

Так, речник Міноборони підкреслив, що витяг з ЦНАП про оновлення даних має юридичну силу. Адже документ містить і відповідну печатку, і підпис. 

Проте, якщо йдеться про виїзд військовозобов'язаних осіб за кордон, то такий документ не можна вважати належним. Громадянам все ж треба мати при собі саме військово-облікові документи з ТЦК та СП. 

Водночас Лазуткін зазначив, що вже після 18 червня 2024 року, коли з'явиться QR-код, який також буде присутній у застосунку "Резерв+", при перетині кордону можна буде застосовувати як витяг з ЦНАП, так і показувати дані, які містяться у додатку. 

"Наразі в Україні дійсно це можна робити (йдеться про юридичну силу витягу з ЦНАП, — Ред.), але при собі треба мати військово-обліковий документ, паспорт, згідно з тим законодавством, яке в нас є, яке в нас працює і за яким ми живемо від 18 травня", — підсумував Дмитро Лазуткін.

 

Раніше ми повідомляли, хто з українців має приїхати з-за кордону для того, щоб відвідати ТЦК. 

Нагадаємо, ми писали, як отримати відстрочку від мобілізації.

Також ми інформували, чи треба звертатися до ТЦК для зняття з розшуку у "Резерв +".

військовозобов'язані
ЦНАП
мобілізація
прикордонники
кордон
документи

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