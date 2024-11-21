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Як скористатися відстрочкою через загибель військового родича

21 листопада 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка від мобілізації — як оформити через загибель родича
Чоловіки у ТЦК та СП. Фото архівне ілюстративне: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Громадяни України можуть отримати відстрочку від мобілізації, якщо на фронті загинув їх близький родич. Для оформлення відстрочки необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з пакетом документів, що підтверджують родинні зв'язки із загиблим.

Які документи потрібно надати до ТЦК та СП, пояснив юрист Юрій Айвазян.

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Право на відстрочку від мобілізації надається, якщо загинули такі близькі родичі:

  • батьки — загибель батька чи матері військовослужбовця;
  • діти — якщо загинув син чи донька;
  • рідні брати та сестри — право мають як рідні брати та сестри загиблого, так і зведені (за умови підтвердження родинних зв’язків);
  • подружжя — чоловік або дружина, які загинули під час виконання службових обов'язків.

Щоб скористатися правом на відстрочку, потрібно надати відповідні документи, що підтверджують родинні зв’язки та обставини загибелі родича.

Які документи потрібно надати в ТЦК та СП 

Щоб отримати відстрочку на цій підставі, громадянин має подати до територіального центру комплектування комплект документів, які підтверджують родинні зв’язки та обставини загибелі.

Окрім заяви та свого військово-облікового документа, необхідно надати:

  • свідоцтво про народження заявника, яке підтверджує родинний зв’язок із загиблим;
  • свідоцтво про народження загиблого брата;
  • свідоцтво про смерть брата, що офіційно підтверджує факт його смерті;
  • документи, що підтверджують загибель брата під час виконання обов’язків, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки, оборони України та відсічі агресії Російської Федерації.

Крім того, для пришвидшення процесу розгляду документів рекомендується надавати завірені копії всіх документів, щоб у центрі комплектування могли легко перевірити їхню відповідність.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко пояснила, що робити у випадку помилки при генеруванні електронної відстрочки через Резерв+.

Також юрист детально пояснив, як правильно комісія ТЦК має розглянути заяву на відстрочку.

смерть мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовослужбовці

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