Отсрочка от мобилизации — как оформить из-за гибели родственника

Мужчины в ТЦК и СП. Фото архивное иллюстративное: УНИАН

Граждане Украины могут получить отсрочку от мобилизации, если на фронте погиб близкий родственник. Для оформления отсрочки необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с пакетом документов, подтверждающих родственные связи с погибшим.

Какие документы нужно предоставить в ТЦК и СП объяснил юрист Юрий Айвазян.

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Право на отсрочку от мобилизации предоставляется, если погибли следующие близкие родственники:

родители — гибель отца или матери военнослужащего;

дети – если погиб сын или дочь;

родные братья и сестры — право имеют как родные братья и сестры погибшего, так и сводные (при подтверждении родственных связей);

супруги — муж или жена, погибшие при исполнении служебных обязанностей.

Чтобы воспользоваться правом на отсрочку, следует предоставить соответствующие документы, подтверждающие родственные связи и обстоятельства гибели родственника.

Какие документы необходимо предоставить в ТЦК и СП

Чтобы получить отсрочку на этом основании, гражданин должен подать в территориальный центр комплектования комплект документов, подтверждающих родственные связи и обстоятельства гибели.

Кроме заявления и своего военно-учетного документа, необходимо предоставить:

свидетельство о рождении заявителя, подтверждающее родственную связь с погибшим;

свидетельство о рождении погибшего брата;

свидетельство о смерти брата, официально подтверждающее факт его смерти;

документы, подтверждающие гибель брата при исполнении обязанностей, связанных с обеспечением национальной безопасности, обороны Украины и отпора агрессии Российской Федерации.

Кроме того, для ускорения рассмотрения документов рекомендуется предоставлять заверенные копии всех документов, чтобы в центре комплектования могли легко проверить их соответствие.

Напомним, заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко объяснила, что делать в случае ошибки при генерировании электронной отсрочки через Резерв+.

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