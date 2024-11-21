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Как воспользоваться отсрочкой из-за гибели военного родственника

21 ноября 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации — как оформить из-за гибели родственника
Мужчины в ТЦК и СП. Фото архивное иллюстративное: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Граждане Украины могут получить отсрочку от мобилизации, если на фронте погиб близкий родственник. Для оформления отсрочки необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с пакетом документов, подтверждающих родственные связи с погибшим.

Какие документы нужно предоставить в ТЦК и СП объяснил юрист Юрий Айвазян.

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Кто может воспользоваться правом отсрочки из-за гибели родственника на войне

Право на отсрочку от мобилизации предоставляется, если погибли следующие близкие родственники:

  • родители — гибель отца или матери военнослужащего;
  • дети – если погиб сын или дочь;
  • родные братья и сестры — право имеют как родные братья и сестры погибшего, так и сводные (при подтверждении родственных связей);
  • супруги — муж или жена, погибшие при исполнении служебных обязанностей.

Чтобы воспользоваться правом на отсрочку, следует предоставить соответствующие документы, подтверждающие родственные связи и обстоятельства гибели родственника.

Какие документы необходимо предоставить в ТЦК и СП

Чтобы получить отсрочку на этом основании, гражданин должен подать в территориальный центр комплектования комплект документов, подтверждающих родственные связи и обстоятельства гибели.

Кроме заявления и своего военно-учетного документа, необходимо предоставить:

  • свидетельство о рождении заявителя, подтверждающее родственную связь с погибшим;
  • свидетельство о рождении погибшего брата;
  • свидетельство о смерти брата, официально подтверждающее факт его смерти;
  • документы, подтверждающие гибель брата при исполнении обязанностей, связанных с обеспечением национальной безопасности, обороны Украины и отпора агрессии Российской Федерации.

Кроме того, для ускорения рассмотрения документов рекомендуется предоставлять заверенные копии всех документов, чтобы в центре комплектования могли легко проверить их соответствие.

Напомним, заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко объяснила, что делать в случае ошибки при генерировании электронной отсрочки через Резерв+.

Также юрист подробно объяснил, как правильно комиссия ТЦК рассмотреть заявление на отсрочку.

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