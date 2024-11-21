Отсрочка от мобилизации — как оформить из-за гибели родственника

Как воспользоваться отсрочкой из-за гибели военного родственника
Граждане Украины могут получить отсрочку от мобилизации, если на фронте погиб близкий родственник. Для оформления отсрочки необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с пакетом документов, подтверждающих родственные связи с погибшим.
Какие документы нужно предоставить в ТЦК и СП объяснил юрист Юрий Айвазян.
Кто может воспользоваться правом отсрочки из-за гибели родственника на войне
Право на отсрочку от мобилизации предоставляется, если погибли следующие близкие родственники:
- родители — гибель отца или матери военнослужащего;
- дети – если погиб сын или дочь;
- родные братья и сестры — право имеют как родные братья и сестры погибшего, так и сводные (при подтверждении родственных связей);
- супруги — муж или жена, погибшие при исполнении служебных обязанностей.
Чтобы воспользоваться правом на отсрочку, следует предоставить соответствующие документы, подтверждающие родственные связи и обстоятельства гибели родственника.
Какие документы необходимо предоставить в ТЦК и СП
Чтобы получить отсрочку на этом основании, гражданин должен подать в территориальный центр комплектования комплект документов, подтверждающих родственные связи и обстоятельства гибели.
Кроме заявления и своего военно-учетного документа, необходимо предоставить:
- свидетельство о рождении заявителя, подтверждающее родственную связь с погибшим;
- свидетельство о рождении погибшего брата;
- свидетельство о смерти брата, официально подтверждающее факт его смерти;
- документы, подтверждающие гибель брата при исполнении обязанностей, связанных с обеспечением национальной безопасности, обороны Украины и отпора агрессии Российской Федерации.
Кроме того, для ускорения рассмотрения документов рекомендуется предоставлять заверенные копии всех документов, чтобы в центре комплектования могли легко проверить их соответствие.
Напомним, заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко объяснила, что делать в случае ошибки при генерировании электронной отсрочки через Резерв+.
Также юрист подробно объяснил, как правильно комиссия ТЦК рассмотреть заявление на отсрочку.
Читайте Новини.LIVE!