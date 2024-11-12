Відстрочка від мобілізації у Резерв+ — що робити, якщо не виходить оформити

Оформлення відстрочки від мобілізації у Резерв+. Фото: depositphotos.com

Як відомо, нещодавно в Україні оформлення відстрочки від мобілізації стало доступним у застосунку Резерв+. Цією послугою вже скористалися тисячі військовозобов'язаних українців. Проте, непоодинокі випадки, коли при генеруванні так званої електронної відстрочки виникає помилка.

Що робити у такому випадку та як військовозобов'язаним громадянам можна вирішити проблему, розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Пише РБК-Україна.

Читайте також:

Так, за її словами, якщо у військовозобов'язаної особи вже наявна відстрочка, то оформлення у додатку буде неможливе. Це дозволяє уникнути дублювання інформації у реєстрах. Таким чином, коли особа з наявною відстрочкою намагається оформити її повторно в Резерв+, виникає помилка.

Черногоренко пояснила, що оформлення відстрочки у Резерв+ для таких громадян буде доступне, коли закінчиться термін дії попередньої відстрочки (термін дії відстрочки — три місяці).

"В більшості користувачів вона закінчується 9 листопада, тобто фактично вже починаючи з 10 листопада можна буде податися на наступну", — сказала представниця Міноборони.

Помилка у застосунку Резерв+. Фото: google.com

Також чиновниця зауважила, що для оформлення відстрочки потрібно оновити застосунок Резерв+ до версії 1.4.3. Якщо вся потрібна інформація про особу міститься в реєстрах, то у застосунку з'явиться відстрочка.

"Якщо людина, наприклад, не знаходить себе в реєстрі, є помилки в прізвищах, податковому коді, тому що ці реєстри заповнювалися людьми, які могли помилитися або якимось чином невірно внесли дані, ви можете звернутися у технічну підтримку "Резерв+", — дала пораду Катерина Черногоренко, додавши, що фахівці опрацюють звернення і виправлять помилку, щоб дані підтягнулися в реєстри.

Раніше ми повідомляли, що робити чоловікам, якщо на папері їх виключили з військового обліку, а в реєстрі — ні.

Нагадаємо, ми писали, що робити військовозобов'язаним, якщо дані про відстрочку відсутні в реєстрі "Оберіг".

Також ми інформували, як військовозобов'язаному скасувати статус "у розшуку" та довести свою правоту.