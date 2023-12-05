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Як тепер будуть вручати повістки — відповідь від Веніславського

5 грудня 2023 19:35
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Як тепер будуть вручати повістки — відповідь від Веніславського
Член комітету ВР з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський. Фото: РБК-Україна
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Верховна Рада України готує законопроєкт про зміни у мобілізації та військовій службі. Він передбачає нові норми вручення повісток, відстрочки від військової служби та прав військовозобовʼязаних українців.

Про це розповів член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Як тепер вручатимуться повістки

За словами депутата, тепер повістки вручатимуться не лише під розписку, а й через електронну пошту та рекомендованим листом. 

"Сповіщення про надходження рекомендованого листа надходить до поштової скриньки, а уже сам лист з повісткою мають видати людині особисто в руки відповідними представниками поштових служб. Це так звана публічна повістка", — пояснює Венсілавський.

Нардеп додає: вже починає роботу електронний кабінет військовозобов'язаних та призовників, у якому знаходитимуться всі ідентифікаційні дані кожного українця. Це має спростити отримання повісток, та не дозволяти"зловживати тим, що людина нібито не отримує повістку і не порушує закон".

"Також ми прописуємо, що повістки можуть вручатися не лише представниками ТЦК, але і через органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади – щоб уточнити повноваження всіх органів публічної влади у питаннях мобілізації", — зазначає політик.

Зараз, каже Веніславський, чинний закон про мобілізацію вже передбачає, що зазначені органи беруть участь у мобілізації, проте дуже часто "вони уникають цих своїх обов'язків". Тому у ВР планують залучити до мобілізації керівництво військових адміністрацій — як міських, так і обласних.

"Дискусії ще тривають. Однак сподіваємось зареєструвати  документ у фінальному вигляді вже до кінця цього тижня", — підсумовує нардеп. 

Нагадаємо, що не так давно екскомандир батальйону "Айдар" розповів, що у наступному році необхідно мобілізувати мільйон українців. Водночас одіозна політикиня Мар'яна Безугла знову видала скандальний заклик про мобілізацію волонтерів, в тому числі й жінок. 

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