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У ВР хочуть зобов’язати українців носити з собою військовий квиток — для чого це потрібно

5 грудня 2023 18:44
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У ВР хочуть зобов’язати українців носити з собою військовий квиток — для чого це потрібно
Військовий вручає повістку чоловіку. Фото: krapka.rv.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Верховній Раді України планують на законодавчому рівні зобов'язати громадян носити з собою військовий квиток. Це допоможе військкомам бачити, чи належить людина до військовозобов'язаних.

Про це повідомив нардеп Федір Вениславський.

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Федір Вениславський заявив, що депутати у ВР розглядають можливість зобов'язання для українців мати завжди при собі військовий квиток. За словами нардепа, це допоможе працівникам ТЦК та СП одразу побачити чи належить громадянин до списку військовозобов'язаних.

"Щоб уникнути питань пов'язаних з тим, чи є громадянин військовозобов'язаним, може отримати повістку чи не може, ми передбачаємо, що військовозобов'язані під час воєнного стану повинні мати з собою паспорт і документ, що засвідчує перебування на військовому обліку", — вказав Вениславський.

Нагадаємо, жодного права забирати військовий квиток у чоловіка співробітники ТЦК СП не мають, оскільки квиток — це посвідчення статусу призовника, резервіста або військовозобов’язаного.

Додамо, у Запоріжжі нещодавно почалися посилені мобілізаційні дії, під час яких співробітники ТЦК та представники "Муніципальної варти" проводять перевірки по будинках військовозобов'язаних. Це робиться для оповіщення чоловіків, які мають прийти у військові комісаріати для перевірки своїх даних.

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