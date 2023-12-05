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Как теперь будут вручать повестки — ответ от Вениславского

5 декабря 2023 19:35
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Как теперь будут вручать повестки — ответ от Вениславского
Член комитета ВР по национальной безопасности и обороне Федор Вениславский. Фото: РБК-Украина
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Верховная Рада готовит законопроект об изменениях в мобилизации и военной службе. Он предусматривает новые нормы вручения повесток, отсрочки военной службы и прав военнообязанных украинцев.

Об этом рассказал член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина".

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Как теперь будут вручаться повестки

По словам депутата, теперь повестки будут вручаться не только под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом.

"Уведомление о поступлении заказного письма поступает в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки соответствующими представителями почтовых служб. Это так называемая публичная повестка", — объясняет Венсилавский.

Нардеп добавляет, что уже начинает работу электронный кабинет военнообязанных и призывников, в котором будут находиться все идентификационные данные каждого украинца. Это должно упростить получение повесток и не позволить "злоупотреблять тем, что человек якобы не получает повестку и не нарушает закон".

"Также мы прописываем, что повестки могут вручаться не только представителями ТЦК, но через органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти – чтобы уточнить полномочия всех органов публичной власти в вопросах мобилизации", — отмечает политик.

Сейчас, говорит Вениславский, действующий закон о мобилизации уже предусматривает, что указанные органы принимают участие в мобилизации, однако очень часто "они избегают этих своих обязанностей". Поэтому в ВР планируется привлечь к мобилизации руководство военных администраций — как городских, так и областных.

"Дискуссии еще продолжаются. Однако надеемся зарегистрировать документ в финальном виде уже до конца этой недели", — заключает нардеп.

Напомним, что недавно экс-командир батальона "Айдар" рассказал, что в следующем году необходимо мобилизовать миллион украинцев. В то же время одиозный политик Марьяна Безуглая снова выдала скандальный призыв о мобилизации волонтеров, в том числе и женщин.

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