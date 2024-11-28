Як виїхати за кордон тимчасово непридатному — які документи треба оформити в ТЦК

Перевірка документів на КПП. Фото: ДПСУ

Тимчасово непридатні призовники молодше 25 років можуть перетнути кордон, проте потрібно зробити низку дій, щоб мати всі законні підстави для цього. Зокрема, остаточне рішення тут приймуть на військово-лікарській комісії.

Нюанси щодо цього пояснив юрист Владислав Дерій

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Юрист повідомляє, що перш за все потрібно отримати відстрочку від мобілізації, а це можливо лише після того, як ВЛК визнає таку особу тимчасово непридатною на 6-12 місяців.

Зокрема, це регламентує постанова Кабміну від 16.05.2024 № 560

"Окремо нагадуємо про категорію чоловіків, які мають право на перетинання кордону через відстрочку від призову чи виключення з військового обліку за станом здоров’я. В їх військово-облікових документах повинна бути зазначена інформація про отримання такої відстрочки чи виключення з військового обліку або має бути довідка за формою, визначеною у додатку 6", — пояснювали у ДПСУ.

Які документи потрібно підготувати тимчасово непридатній особі для виїзду за кордон

закордонний паспорт;

військово-обліковий документ;

довідку із зазначенням строку відстрочки за формою, визначеною у додатку 6 постанови КМУ 560;

висновок ВЛК про тимчасову непридатність до військової служби за станом здоров’я на термін 6-12 місяців.

Юрист також зазначає, що можливе призначення повторного огляду, дату якого окремо зазначають та наголошує, щоб без рішення ВЛК оформлення відстрочки неможливе.

"Щоб перетинати кордон по тимчасовій непридатності, Ви повинні перебувати на військовому обліку військовозобов'язаних і мати оформлену відстрочку на підставі затвердженої довідки ВЛК про тимчасову непридатність на термін 6-12 місяців. Загалом призовники не направляються на ВЛК, але Вас визнали тимчасово непридатним, тому Вам повинні були вказати дату переогляду", — пояснив юрист.

Нагадаємо, ми пояснювали, хто з громадян має право на виїзд за кордон під час мобілізації.

Також юристи пояснили, наскільки законною є вимога ТЦК з'явитися у відомство особу, яку зняли з обліку.