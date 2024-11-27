Виїзд чоловіків за кордон 2024 — хто має право з 1 грудня, підстави та документи

Прикордонниця перевіряє документи у пункті пропуску. Фото: ДПСУ

В Україні все ще діють воєнний стан та загальна мобілізація, а отже, триває заборона виїзду за кордон для українських чоловіків віком від 18 до 60 років. Проте законом передбачені категорії чоловіків, які мають право перетнути кордон навіть в особливий період.

Відповідні норми наявні у постанові Кабінету Міністрів України № 57. Хто з чоловіків має право виїхати з України з 1 грудня 2024 року, які є підстави та які потрібні документи, дізнавайтесь далі у матеріалі.

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Перш за все, слід зазначити, що заборона виїзду за кордон для чоловіків закріплена указом президента № 64/2022.

Документи для виїзду за кордон чоловікам затверджує вищезгадана постанова КМУ № 57. Їхню наявність перевіряють співробітники Держприкордонслужби під час перетину державного кордону України.

Відповідно до внесених змін ЗУ № 3633-IX до ч. 6 ст. 22 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку", окрім повного пакета документів, які підтверджують підставу для виїзду за межі країни (зокрема, це можуть бути медичні документи, дозволи від профільних органів, установ та організацій тощо), чоловіки повинні мати військово-обліковий документ — паперовий чи електронний. Його необхідно пред'явити на вимогу працівника ДПСУ.

У військово-облікових документах осіб, які виїжджають на підставі відстрочки від мобілізації, має бути відповідна відмітка.

Представники Держприкордонслужби мають право перевіряти військово-обліковий документ:

у прикордонній смузі;

у контрольованому прикордонному районі;

на пунктах пропуску через державний кордон України.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Хто має право на виїзд за кордон під час воєнного стану

Чоловіки віком до 18 та понад 60 років, а також ті, які виключені з військового обліку за станом здоров’я і не здійснювали тяжкого злочину, можуть виїжджати з країни відповідно до правил.

Військовозобов'язані громадяни мають право виїзду за кордон за таких підстав:

за станом здоров'я;

за сімейними обставинами;

для навчання;

якщо вони є держслужбовцями;

за професією.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Кого з чоловіків випустять за кордон з 1 грудня 2024 року — перелік

Виїхати з України з 1 грудня 2024 року можуть такі категорії чоловіків:

водії, які здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги для потреб військових, а також цивільних громадян;

заброньовані особи, які виїжджають у відрядження;

студенти у рамках академічної мобільності (на один семестр навчання чи стажування);

(на один семестр навчання чи стажування); спортсмени та тренери, які беруть участь в офіційних змаганнях і тренувальних зборах;

багатодітні батьки, які мають трьох та більше дітей віком до 18 років;

особи з інвалідністю;

особи, які мають дружину/чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю і супроводжують таких громадян для виїзду за кордон;

особи, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи та супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України;

батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, за наявності свідоцтва про народження дитини або документів;

батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

рідні бабусі, дідусі, повнолітні брати, сестри, вітчими, мачухи, які супроводжують дітей з інвалідністю;

особи, які потребують постійного догляду, — у супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за кордон.

Варто зауважити, що цей список не є вичерпним, перелік усіх військовозобов'язаних осіб, які не підлягають мобілізації, а отже можуть виїхати за межі держави, міститься у ст. 23 вищезгаданого закону "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку".

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