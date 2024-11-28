Как выехать за границу временно непригодному — какие документы надо оформить в ТЦК

Проверка документов на КПП. Фото: ГПСУ

Временно непригодные призывники младше 25 лет могут пересечь границу, однако, нужно совершить ряд действий, чтобы иметь все законные основания для этого. В частности, окончательное решение здесь будет принято на военно-врачебной комиссии.

Нюансы по этому поводу объяснил юрист Владислав Дерий.

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Юрист сообщает, что прежде всего нужно получить отсрочку от мобилизации, а это возможно лишь после того, как ВВК признает такое лицо временно непригодным на 6-12 месяцев.

В частности, это регламентирует постановление Кабмина от 16.05.2024 №560.

"Отдельно напоминаем о категории мужчин, имеющих право на пересечение границы из-за отсрочки от призыва или исключения из военного учета по состоянию здоровья. В их военно-учетных документах должна быть указана информация о получении такой отсрочки или исключении из военного учета или должно быть справка по форме, определенной в приложении 6", — объясняли в ГПСУ.

Какие документы нужно подготовить временно непригодному лицу для выезда за границу

Загранпаспорт;

военно-учетный документ;

справку с указанием срока отсрочки по форме, определенной в приложении 6 постановления КМУ 560;

заключение ВВК о временной непригодности к военной службе по состоянию здоровья сроком 6-12 месяцев.

Юрист также отмечает, что возможно назначение повторного осмотра, дату которого отдельно указывают и подчеркивает, чтобы без решения ВВК оформление отсрочки невозможно.

"Чтобы пересекать границу по временной негодности Вы должны состоять на военном учете военнообязанных и иметь оформленную отсрочку на основании утвержденной справки ВВК о временной негодности на срок 6-12 месяцев. В общем, призывники не направляются на ВВК, но Вас признали временно непригодным, поэтому Вам должны были указать дату пересмотра", — пояснил юрист.

Напомним, мы объясняли, кто из граждан имеет право на выезд за границу во время мобилизации.

Также юристы объяснили насколько законно требование ТЦК явиться в ведомство лицо, которое сняли с учета.