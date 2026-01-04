Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Як треба змінити мобілізацію в Україні — думка соціолога

Як треба змінити мобілізацію в Україні — думка соціолога

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 01:30
Як покращити ситуацію з мобілізацією в Україні — порада соціолога
Євген Головаха. Фото: Суспільне Новини/Владислав Кравець

Для багатьох українців мобілізація наразі є найбільшою проблемою. Люди розуміють, що треба захищати країну, але відчувають, що це ризиковано, та бояться за своїх рідних.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха.

Реклама
Читайте також:

Якою має бути мобілізація

На думку соціолога, ситуація покращилася б, якби представники еліти теж долучалися до війська, а система мобілізації була прозорою. 

"Маємо: на рівні принципу — "так, мобілізація потрібна", на рівні особистому — "але не я, не мій близький". Я вважаю, що ситуація була б іншою, якби існувала дуже чітка прозора система мобілізації. Чітка програма: хто, коли, за якою чергою, на яких умовах", — зазначив Євген Головаха.

Також він додав, що без мобілізація Україна не зможе воювати. Ресурси вичерпуються. До того ж є проблема ротації, адже люди воюють чотири роки поспіль без повноцінної заміни.

Нагадаємо, керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що держава допустила провал мобілізації. Водночас він вважає, що скасування військового призову призведе до капітуляції.

Також ми повідомляли, що Кабмін змінив правила харчування тих, хто перебуває у ТЦК та СП під час мобілізації. Відтепер їжею таких громадян забезпечуватиме держава.

армія військовий призов мобілізація війна в Україні військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації