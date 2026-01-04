Як покращити ситуацію з мобілізацією в Україні — порада соціолога

Євген Головаха. Фото: Суспільне Новини/Владислав Кравець

Для багатьох українців мобілізація наразі є найбільшою проблемою. Люди розуміють, що треба захищати країну, але відчувають, що це ризиковано, та бояться за своїх рідних.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха.

Реклама

Читайте також:

Якою має бути мобілізація

На думку соціолога, ситуація покращилася б, якби представники еліти теж долучалися до війська, а система мобілізації була прозорою.

"Маємо: на рівні принципу — "так, мобілізація потрібна", на рівні особистому — "але не я, не мій близький". Я вважаю, що ситуація була б іншою, якби існувала дуже чітка прозора система мобілізації. Чітка програма: хто, коли, за якою чергою, на яких умовах", — зазначив Євген Головаха.

Також він додав, що без мобілізація Україна не зможе воювати. Ресурси вичерпуються. До того ж є проблема ротації, адже люди воюють чотири роки поспіль без повноцінної заміни.

Нагадаємо, керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що держава допустила провал мобілізації. Водночас він вважає, що скасування військового призову призведе до капітуляції.

Також ми повідомляли, що Кабмін змінив правила харчування тих, хто перебуває у ТЦК та СП під час мобілізації. Відтепер їжею таких громадян забезпечуватиме держава.