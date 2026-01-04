Как улучшить ситуацию с мобилизацией в Украине — совет социолога

Евгений Головаха. Фото: Суспільне Новини/Владислав Кравец

Для многих украинцев мобилизация сейчас является самой большой проблемой. Люди понимают, что надо защищать страну, но чувствуют, что это рискованно, и боятся за своих родных.

Об этом в интервью Радио Свобода сообщил директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.

По мнению социолога, ситуация улучшилась бы, если бы представители элиты тоже приобщались к армии, а система мобилизации была прозрачной.

"Имеем: на уровне принципа — "да, мобилизация нужна", на уровне личном — "но не я, не мой близкий". Я считаю, что ситуация была бы другой, если бы существовала очень четкая прозрачная система мобилизации. Четкая программа: кто, когда, по какой очереди, на каких условиях", — отметил Евгений Головаха.

Также он добавил, что без мобилизации Украина не сможет воевать. Ресурсы исчерпываются. К тому же есть проблема ротации, ведь люди воюют четыре года подряд без полноценной замены.

Напомним, руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что государство допустило провал мобилизации. В то же время он считает, что отмена военного призыва приведет к капитуляции.

Также мы сообщали, что Кабмин изменил правила питания тех, кто находится в ТЦК и СП во время мобилизации. Отныне едой таких граждан будет обеспечивать государство.