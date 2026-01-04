Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Как надо изменить мобилизацию в Украине — мнение социолога

Как надо изменить мобилизацию в Украине — мнение социолога

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 01:30
Как улучшить ситуацию с мобилизацией в Украине — совет социолога
Евгений Головаха. Фото: Суспільне Новини/Владислав Кравец

Для многих украинцев мобилизация сейчас является самой большой проблемой. Люди понимают, что надо защищать страну, но чувствуют, что это рискованно, и боятся за своих родных.

Об этом в интервью Радио Свобода сообщил директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.

Реклама
Читайте также:

Какой должна быть мобилизация

По мнению социолога, ситуация улучшилась бы, если бы представители элиты тоже приобщались к армии, а система мобилизации была прозрачной.

"Имеем: на уровне принципа — "да, мобилизация нужна", на уровне личном — "но не я, не мой близкий". Я считаю, что ситуация была бы другой, если бы существовала очень четкая прозрачная система мобилизации. Четкая программа: кто, когда, по какой очереди, на каких условиях", — отметил Евгений Головаха.

Также он добавил, что без мобилизации Украина не сможет воевать. Ресурсы исчерпываются. К тому же есть проблема ротации, ведь люди воюют четыре года подряд без полноценной замены.

Напомним, руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что государство допустило провал мобилизации. В то же время он считает, что отмена военного призыва приведет к капитуляции.

Также мы сообщали, что Кабмин изменил правила питания тех, кто находится в ТЦК и СП во время мобилизации. Отныне едой таких граждан будет обеспечивать государство.

армия военный призыв мобилизация война в Украине военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации