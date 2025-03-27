Продовження відстрочки з-за кордону у квітні 2025 року — нові правила

Оформлення відстрочки. Фото: pokrovsk-rada.gov.ua

Громадянин, який оформив відстрочку від мобілізації, після чого виїхав за кордон, має право продовжити відстрочку, не повертаючись до України. Для цього достатньо прислати відповідну заяву поштою.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Автоматичне продовження відстрочки

До юристів звернувся громадянин, який, оформивши відстрочку, з певних причин виїхав за кордон і тепер цікавиться, чи зможе він продовжити відстрочку з-за меж України.

"Цілком можливо, що вам продовжать відстрочку автоматично", — підкреслив у відповіді юрист Владислав Дерій.

Чи можна продовжити відстрочку, перебуваючи не в Україні

Якщо ж автоматичного продовження відстрочки не станеться, то, пояснив юрист, це можна зробити, навіть перебуваючи за кордоном.

"Якщо цього не відбудеться, то можна подати заяву про відстрочку поштою", — запевнив Дерій, наголосивши на тому, що процес продовження відрізняється від оформлення відстрочки, тому це простіше зробити.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з українських військовозобов’язаних громадян може стати на військовий облік в ТЦК з-за кордону.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можливо і як саме можливо оформити відстрочку від мобілізації, перебуваючи за кордоном.