Хто у квітні 2025 року матиме право на відстрочку та як її отримати

Мобілізація в Україні — хто має право на відстрочку
Воєнний стан і мобілізація в Україні триватимуть до 9 травня. Щоправда, деякі громадяни мають право на відстрочку від військового призову.
Про це йдеться в новому законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Хто може претендувати на отримання відстрочки
До війська не призиватимуть громадян з інвалідністю та військовозобов'язаних, яких визнала непридатними ВЛК. Також від призову звільнені родичі зниклих безвісти та загиблих у зоні АТО або в період воєнного стану.
Відстрочку від мобілізації можуть отримати:
- батьки трьох і більше неповнолітніх дітей;
- громадяни, які доглядають за людьми з інвалідністю I та II груп;
- в окремих випадках чоловіки, дружини яких мають інвалідність III групи;
- громадяни, які мають бронювання;
- студенти, які отримують послідовну освіту дуальної або денної форми навчання;
- наукові співробітники та педагоги, які працюють за ставкою від 0,75.
Алгоритм оформлення відстрочки
Для оформлення відстрочки потрібно з паспортом і військовим квитком прийти до ТЦК та СП і написати відповідну заяву. Багатодітні батьки, студенти та люди з інвалідністю можуть подати онлайн-заявку в застосунку "Резерв+".
Нагадаємо, право на оформлення відстрочки від мобілізації мають близькі родичі зниклих безвісти військовослужбовців. До переліку цих родичів, зокрема, входять: дружина, діти, батьки, рідні брати та сестри.
Раніше адвокат Юрій Айвазян пояснив, чи може чоловік-педагог отримати відстрочку від мобілізації, якщо перебуває в декретній відпустці через догляд за дитиною. За його словами, декрет не є підставою для відстрочки.
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